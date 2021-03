Cyfrowy Polsat i akcjonariusz InPostu zainwestują w eobuwie.pl

eobuwie.pl pozyska na rozwój miliard zł, fot. za eobuwie.pl

11 marca rozpoczęły się negocjacje, na zasadzie wyłączności, z dwoma wybranymi inwestorami - Cyfrowy Polsat S.A. i A&R Investments Limited, jednym z akcjonariuszy spółki prawa luksemburskiego InPost S.A. Każdy z wymienionych podmiotów jest zainteresowany zakupem po 10 proc. udziałów Eobuwie od Grupy CCC w ramach transakcji pre-IPO, za kwotę 500 mln zł każdy.

Okres wyłączności będzie trwał do 31 marca 2021 r. – w tym czasie planowane jest wynegocjowanie

i podpisanie finalnej dokumentacji transakcyjnej z oboma inwestorami. Wspomniana transakcja zapewni spółce Eobuwie pozyskanie nowych, silnych akcjonariuszy mniejszościowych, a Grupie CCC pozyskanie środków w wysokości 1 mld zł i jednoczesne utrzymanie pozycji akcjonariusza większościowego w Eobuwie.

Grupa CCC wpływy ze sprzedaży mniejszościowego pakietu 20% akcji Eobuwie planuje przeznaczyć na: ogólne cele korporacyjne, w tym częściową spłatę i refinansowanie zobowiązań, w kwocie ok. 0,4 mld złotych; dodatkowe zabezpieczenie finansowe na wypadek wprowadzenia kolejnych obostrzeń (lock-downów) związanych z pandemią COVID-19; rezerwę gotówkową niezbędną do przygotowania i

częściowego sfinansowania, na bazie posiadanej opcji call wykupu, 25% akcji Eobuwie należących obecnie do MKK3.

– Oczekujemy, że dzięki transakcji wzmocni się instytucjonalny akcjonariat Eobuwie. Pozyskane wpływy pozwolą nam natomiast na zabezpieczenie całej Grupy CCC w czasach trwającej obecnie pandemii, a także wesprą proces refinansowania zobowiązań, przy jednoczesnym zachowaniu pakietu większościowego Eobuwia. Oznacza to, że jesteśmy w stanie zaadresować najbardziej kluczowe wyzwania wszystkich stron – rozwój, płynność, cele finansowe, bezpieczeństwo – powiedział Marcin Czyczerski, prezes zarządu Grupy CCC. – Eobuwie notuje obecnie stabilny i silny wzrost sprzedaży, jednocześnie poprawiając swoją rentowność. Uważamy, że naturalnym krokiem dla spółki będzie zadebiutowanie na giełdzie w perspektywie 2022 lub 2023 roku - dodał Marcin Czyczerski.

CCC S.A. jest jedną z największych detalicznych spółek obuwniczych w Europie Środkowej i jednym

z największych producentów obuwia na Starym Kontynencie. Poprzez swoją spółkę zależną eobuwie.pl Grupa CCC jest również liderem rynku obuwia e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma obecna jest w 29 krajach – w 22 sprzedaż prowadzona jest w ponad 1 000 sklepów stacjonarnych o łącznej powierzchni 690 tys. mkw., a w 17 poprzez kanał online. Grupa CCC posiada łącznie 70 platform online w całej Europie (eobuwie.pl, ccc.eu, MODIVO, DeeZee, Gino Rossi), sprzedaje ponad 50 mln par butów rocznie, posiada własne fabryki obuwia i zatrudnia blisko 16 000 pracowników.