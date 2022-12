Cyfrowy sklep stacjonarny Biedronki, Żabki, Lidla - to nawet 10% wzrostu sprzedaży

Wartość globalnego rynku omnichannelowych rozwiązań dla retailu ma rozwijać się w tempie ponad 16% rocznie i w ciągu 4 lat sięgnąć 14,6 mld dol.

Wielokanałowa sprzedaż oznaczać będzie dynamiczną cyfryzację stacjonarnych sklepów w modelu phygital – granice pomiędzy sprzedażą offline i online będą się zacierały.

Budowa omnichannelu na bazie takich rozwiązań jak In-store Assistant zatrzyma odpływ klientów i przyniesie nawet 10-proc. wzrost sprzedaży – wynika z analiz firmy Nanovo.

Cyfryzowanie przestrzeni fizycznych

Sklepy stacjonarne szukają sposobu na podłączenie się do e-commerce’u, do którego w czasie pandemii przyzwyczaili się ich klienci. Z kolei e-commerce widzi dla siebie miejsce w przestrzeniach fizycznych m.in. dlatego, że tu znajduje nowych klientów, których pozyskanie w internecie kosztuje coraz więcej.

- Jesteśmy świadkami integracji tych dwóch obszarów w formacie phygital, w którym doświadczenia zakupowe świata online (digital) łączą się z zakupami w przestrzeni fizycznej (physical) – m.in. poprzez automatyzację obsługi i udostępnienie z poziomu sklepu stacjonarnego pełnej oferty e-commerce. Wśród umożliwiających to rozwiązań można wymienić In-store Assistant, które pozwala na prezentację nieograniczonego portfolio produktów dostępnych we wszystkich kanałach sprzedaży – mówi Konrad Łucka, Chief Growth Officer w Nanovo, firmie dostarczającej technologie dla retailu.

Biedronka, Żabka, Lidl

Technologia polega na wdrożeniu w fizycznej przestrzeni stacjonarnych lub mobilnych stanowisk połączonych z dotykową aplikacją sklepową. Klienci obsługują je samodzielnie lub korzystają ze wsparcia sprzedawców. Proces obsługi – skanowanie i wyszukiwanie produktu, płatność na miejscu i nawigacja po ofercie – jest uproszczony, a przez to o wiele bardziej efektywny od samego tylko wyświetlenia na urządzeniu w sklepie strony e-commerce’owej.

- Efektywność potwierdzają nasze obserwacje. Na podstawie analizy działania ok. 3 tys. stanowisk In-store Assistant, które wdrożyliśmy do tej pory, widzimy, że pozwalają one skrócić czas obsługi, zmniejszyć liczbę zwrotów i osiągnąć 7-10% wzrostu sprzedaży po krótkim czasie od uruchomienia ­– dodaje Konrad Łucka z Nanovo.

Osiągnięcie tych rezultatów jest możliwe z kilku powodów. Przede wszystkim podłączenie sklepu do omnichannel oznacza, że brak towaru na miejscu nie zamyka procesu zakupu, co zapobiega utracie przychodów. To bardzo ważne, bo aż 66% klientów opuszcza sklep, w którym nie znajdzie szukanego produktu – wynika z badania „Global Path to Purchase Survey”. Klient za pośrednictwem In-store Assistant zamawia podczas wizyty w sklepie niedostępny towar z dostawą do domu lub przenosi koszyk do konta online i finalizuje transakcję później – sprzedaż jest zaliczana na konto sklepu, który odwiedził.

Znaczenie ma też poprawa doświadczenia klientów. Innowacyjne otoczenie zachęca ich do interakcji, buduje lojalność i podnosi świadomość marki. In-store Assistant pozwala też na samodzielną obsługę i zakup produktów w momencie zwiększonego ruchu – bez udziału zajętego w danym momencie sprzedawcy i z pominięciem kolejek do kas. Z danych Nanovo wynika, że można dzięki temu usprawnić obsługę w sklepie nawet o 25%. Skorzystać mogą sklepy takich sieci, jak Biedronka, Żabka, Lidl,

- Tego rodzaju cyfryzowanie przestrzeni fizycznych jest możliwe w różnych branżach. Format phygital wdrażany np. przez automatyczne przymierzalnie służy branży fashion, w której pole do stosowania technologii jest olbrzymie. Jednak realizacje dla Żabki, na potrzeby bezobsługowych sklepów Żabka Nano, czy automatyzacja procesu pozyskiwania podpisów cyfrowych w PKO Banku Polskim pokazują, że omnichannel z powodzeniem radzi sobie także w mniej oczywistych na pierwszy rzut oka kategoriach biznesowych – tłumaczy Konrad Łucka.