Czarny Piątek: Alkohole chcą do internetu

W trakcie debaty "Wyzwania dla branży alkoholowej" podczas FRSiH2021 jednym z poruszonych tematów była sprzedaż alkoholu w zdigitalizowanym świecie. Aktualnie w Polsce alkohole nie mogą być sprzedawane przez internet, choć w Unii Europejskiej i innych krajach na świecie jest to legalny, akceptowalny i bezpieczny kanał sprzedaży. Jak radzi sobie z tym branża alkoholowa w Polsce?

Sprzedaż alkoholu w zdigitalizowanym świecie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce handel alkoholem przez internet nie jest dozwolony.

– Co by nie mówić, mamy do czynienia z ustawą, która została opisana w 1982 roku bodajże. Internet w Polsce zaczął działać w 1991 roku. Nikt wtedy nie myślał o sprzedaży produktów w internecie. A mamy orzecznictwo, które zabrania sprzedawania alkoholu w sieci z 2016 roku. W sieci nie jesteśmy w stanie zweryfikować pełnoletności oraz trzeźwości osoby, która chce kupić alkohol, a jest to wymagane. My sprzedaży internetowej nie uskuteczniamy. Szukamy rozwiązania najlepszego, żeby się w tym odnaleźć, póki co prawodawstwo niespecjalnie nam w tym pomaga – powiedział Mariusz Glenszczyk, prezes zarządu TiM SA.

Browary chcą sprzedaży piwo w sieci

Jak stwierdził Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce – Browary Polskie, możliwość sprzedaży alkoholu w sieci bardzo pomogłaby małym browarom.

– Brak uregulowania tej kwestii jest szczególnie dotkliwy dla mniejszych producentów. Im ktoś ma mniej wyszukany, regionalny produkt, to nie jest w stanie pokryć dystrybucji w całym kraju. Dla takiego podmiotu jak browary regionalne i rzemieślnicze sprzedaż e-commerce byłaby ratunkiem. A pandemia unaoczniła wszystkim, jak ważny byłby to kanał w okresie lockdownów – ocenił.

