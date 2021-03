Czas na optymalizację rozwiązań wdrożonych rok temu "na szybko"

fot. shutterstock, e-zakupy

Rok po wybuchu pandemii nadszedł czas, aby wyjść z awaryjnego trybu działania i zastanowić się nad optymalizacją wdrożonych procesów patrząc na nie z dwóch perspektyw.

- Pierwszą z nich jest ich racjonalność i efektywność wdrożonej „na szybko” technologii i infrastruktury. A drugą jakość i doświadczenie, które dostarczamy naszym klientom. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na fakt, że nasi klienci nie są już tacy sami, jak kiedyś. Mają inne potrzeby oraz inne wymagania. Po nadrobieniu zaległości związanych z technologią, należy więc skoncentrować się na rozwoju relacji z nimi – mówi Weronika Grzeszczyk, ekspertka EY i dodaje, że cyfrowa transformacja nie powinna być jednorazowym przedsięwzięciem, a procesem permanentnym.

Weronika Grzeszczyk wskazuje, że większość nowych rozwiązań wymaga analizy pod kątem ich potencjalnego odbioru przez użytkowników końcowych i samej użyteczności. - Rozwiązania wdrożone „na szybko” pozwoliły firmom przetrwać oraz jednocześnie spełnić podstawowe potrzeby konsumentów. Nie mniej jednak wraz ze wspomnianą wcześniej stabilizacją oraz szybkim dostosowaniem się większości firm do cyfrowej działalności, przestało to wystarczać. Czas gromadzenia zapasów się skończył, a obecny kształt cyfrowego świata dostarcza konsumentom więcej możliwości wyboru. Jednocześnie wciąż najważniejsze są kwestie związane z transparentnością cen i całkowitych kosztów realizacji zamówienia, dostęp do dobrej jakości zdjęć produktów oraz ich opisów, możliwość wyboru dogodnej formy oraz terminu dostawy, a w wielu firmach nawet te obszary pozostawiają wciąż wiele do życzenia – podsumowuje ekspertka EY.