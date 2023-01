Czas na prawdziwy omnichannel i otwarcie się na omnieverse

Aż 33% wszystkich upadłości w pierwszej połowie 2019 r. stanowiły bankructwa firm sektora handlu (CEIDG Monitor Sądowy i Gospodarczy), co było konsekwencją niedostosowania się do wymagań współczesnych konsumentów. Różne pokolenia klientów mają odmienne oczekiwania, co również stawia przed markami kolejne wyzwanie z dotarciem z odpowiednim przekazem do grupy docelowej i sprostaniem ich oczekiwaniom - komentuje Ewelina Ciach, Senior Solution Consultant w firmie Medallia.



Według badań przeprowadzonych przez portal Omnisend dzięki wprowadzeniu strategii omnichannel wskaźniki utrzymania klienta mogą być o 90% wyższe, a średnia wartość zamówienia wzrosnąć nawet o 13%. Co ciekawe, częstotliwość zakupów może stać się o 250% wyższa niż w przypadku single-channel. Ta koncepcja odpowiada za dostarczenie pozytywnych doświadczeń, które są spójne bez względu na kanał sprzedaży, czy sposób komunikacji klientów z marką.

Omnichannel narzędzie, które wznosi doświadczenia klientów na nowy poziom

Pierwszym istotnym krokiem powinno być zweryfikowanie różnych sposobów interakcji konsumentów z firmą oraz odkrycie ich preferowanego sposobu interakcji. Warto zauważyć, że konsumenci mogą korzystać z różnych kanałów komunikacji w zależności od indywidualnych potrzeb. Po zidentyfikowaniu potencjalnych luk na ścieżce klienta należy zainwestować w technologie wspierające, które pomogą przedsiębiorstwu zrozumieć oraz spełnić oczekiwania odbiorców. Wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych stwarza możliwość do poznania opinii klientów oraz tego, co jest kluczowe przy zapewnieniu najlepszego w swojej klasie doświadczenia omnichannel. Dodatkowo zastosowanie sztucznej inteligencji, pomoże analizować źródła danych w całej organizacji i dostarczać informacje, które pozwolą na przewidywanie działań klientów, poznanie powodów rezygnacji z usług i zakupów. Każda inwestycja w technologię powinna być kompatybilna z wieloma witrynami internetowymi, aplikacjami mobilnymi, oraz systemami wewnętrznymi, w tym zdarzeniami transakcyjnymi i z platformą CRM. Potrzeby deklaratywne i spostrzeżenia o zachowaniach klientów powinny być zintegrowane z CRM, aby umożliwić większą personalizację doświadczeń, a tym samym budowanie spójnej relacji z klientem.

Najnowsze kanały komunikacji to przyszłe ścieżki kontaktu z klientem

W ciągu najbliższych kilku lat klienci będą wchodzić w interakcje ze środowiskami rozszerzonej rzeczywistości – i to zarówno w celach osobistych, jak i zawodowych. Do roku 2030 możemy oczekiwać, że konsumenci będą nawiązywać relacje z różnymi środowiskami rozszerzonej rzeczywistości lub metaverse. Kupujący będą wymagać od marek doświadczeń, które jeszcze dziś nie istnieją. Klienci staną się tak samo zaznajomieni z kontaktami w metawersum, jak z tymi w fizycznym świecie.