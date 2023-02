Czeska Packeta rzuca wyzwanie polskim platformom

Powstała w 2010 roku czeska firma Packeta szybko stała się globalną marką, która obecna jest w Europie, Stanach Zjednoczonych i na Bliskim Wschodzie. W Polsce Packeta wspiera rodzime e-sklepy w ekspansji na rynki zagraniczne, dostarczając im usługę dostaw paczek. Udostępnia ponad 15,3 tys. własnych punktów odbioru (z czego prawie 6,3 tys. stanowią automaty paczkowe, tzw. Z-Boxy) oraz ponad 125 tys. punktów partnerskich zlokalizowanych w 34 krajach. Dzięki współpracy z InPost oraz Pocztą Polską, Packeta doręcza też paczki polskim odbiorcom robiącym zakupy w zagranicznych sklepach internetowych.

W ubiegłym roku Packeta obsłużyła na całym świecie w sumie 90 milionów przesyłek. Polska spółka – Packeta Poland – dostarczyła w tym okresie 3,8 mln paczek – ponad trzykrotnie więcej niż w roku 2021 (wówczas 1,1 mln). Najwięcej przesyłek trafiło z polskich e-sklepów do klientów w Czechach, na Węgrzech i w Rumunii – to konsumenci z tych krajów najchętniej robią zakupy w polskich sklepach internetowych.

130 proc. wzrost w Packeta

Packeta cały czas powiększa grono swoich partnerów w Polsce – e-sklepów, które zdobywają zagraniczne rynki. W 2022 roku porfolio klientów wzrosło o 130% względem ubiegłego roku.

- Bardzo się cieszymy z tak dynamicznego wzrostu na polskim rynku e-commerce, który bez wątpienia jest jednym z najszybciej rosnących w Europie. Polacy kochają zakupy internetowe, a rodzime e-sklepy rozwijają się bardzo szybko i są gotowe zaspokajać popyt krajowy, ale też coraz częściej zagraniczny. Potrzebują jednak partnera, który będzie nie tylko dostawcą przesyłek, ale też swego rodzaju „przewodnikiem”. Koszt dostawy przestał być jedynym kryterium wyboru – liczy się szybka, kompleksowa obsługa logistyczna oraz wsparcie na zagranicznym, często dla polskiego e-sklepu nieznanym rynku. I właśnie to oferujemy – doradztwo i partnerską pomoc połączone z konkurencyjnymi cenami przesyłek, szybką dostawą oraz intuicyjną w obsłudze platformą do zarządzania procesem logistycznym i rozliczeniami. Ceniąc partnerską współpracę, idziemy o krok dalej. Wykorzystując możliwości międzynarodowe Grupy Packeta, wspieramy polskie e-firmy w efektywnym docieraniu do klientów i budowaniu silnej pozycji rynkowej w poszczególnych krajch. Ta strategia przynosi wymierne efekty, które mają swoje odzwierciedlenie w naszych wynikach finansowych - mówi Justyna Andreas, Dyrektor Zarządzająca Packeta Poland.

Packeta Poland chce podwoić liczbę obsłużonych przesyłek

Krajowe e-sklepy coraz chętniej otwierają się na sprzedaż zagraniczną - w 2016 r. stanowiła ona 15% całego e-handlu w Polsce, a w roku ubiegłym było to już 22%. Jednocześnie właściciele rodzimych sklepów internetowych wskazują, że głównymi przeszkodami w szybkiej ekspansji zagranicznej są problemy z logistyką, wdrożeniami IT oraz brak doświadczenia marketingowego na innych europejskich rynkach.

W roku 2023 Packeta Poland planuje dalszy intensywny rozwój – jej ambicją jest podwojenie liczby obsłużonych przesyłek.