Czeski Rogalik rozpycha się na europejskim rynku. Czy zawita do Polski?

Co kraj to inna marka

Czeski supermarket internetowy Rohlik kontynuuje podbój Europy: w 2022 r. wejdzie na rynek we Włoszech, Rumunii i Hiszpanii, łącznie do siedmiu krajów. Na nowych rynkach supermarket internetowy będzie nosił markę Sezamo, od nazwy nasion sezamu i wyrażenia „otwarty sezam”. Do tej pory gracz e-commerce działał w każdym kraju pod inną nazwą. Na przykład w Austrii nazywa się Gurkerl, a w Niemczech Knuspr.

Pomimo różnych nazw model działania pozostaje ten sam przez cały czas: Rohlik jest supermarketem działającym wyłącznie w Internecie, dostarczającym zakupy pod drzwi konsumentów w ciągu 2-3 godzin. Na przykład Sezamo zamierza zaoferować około 8000 świeżych artykułów z dostawą w ciągu trzech godzin we Włoszech i dwóch godzin w Rumunii.

Przepis na sukces

Koncepcja jest zatem skrzyżowaniem usług dostaw ekspresowych z tradycyjnymi internetowymi usługami e-spożywczaków. W niemieckim Monachium firma Rohlik osiągnęła ostatnio kamień milowy - 1000 zamówień dziennie.

Młoda firma zebrała w tym roku już 290 milionów euro finansowania, w tym rundę kapitałową w wysokości 100 milionów euro. W tym momencie wartość Rohlik oszacowano na miliard euro.

Przeczytaj także: 14 grudnia Dzień Darmowej Dostawy

Debiuty

Sezamo zadebiutuje w Mediolanie i Bukareszcie w pierwszej połowie przyszłego roku, a Madrycie w drugiej połowie 2022 r. Włochy będą drugim co do wielkości rynkiem dla Rohlika po Niemczech, więc kraj będzie miał również własnego CEO. Mówi się również o debiucie we Francji.