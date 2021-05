Czeski Rohlik planuje ekspansję w Polsce

e-sklep Rohlik widzi dla siebie miejsce w Polsce, fot, materiały prasowe

Kilka lat temu dofinansowanie Enern Investments pozyskali twórcy czeskiej firmy Rohlik (cz. rogal), który planuje ekspansję w Polsce.

Rohlik korzysta z usług lokalnych dostawców, oferując szybkie dostawy do domu. W 2020 r. Rohlik odnotował wzrost przychodów o 101% (do 300 mln EUR), obsługując 750 tys. klientów. Założona w 2014 r. firma warta jest ponad 600 mln EUR , a środki z ostatniego dofinansowania od venture capital, firma planuje wykorzystać na rozszerzenie działalności na trzech dotychczasowych rynkach (Czechy, Węgry i Austria) oraz na wejście do innych krajów, w tym Polski .

Wyłoniony z Enern Investments fundusz KAYA VC start-upom z Europy Środkowej i Wschodniej oferuje 72 mln EUR wsparcia na rozwój. W obszarze jego zainteresowania są m.in. startupy z branży e-grocery, wprowadzające innowacyjne rozwiązania dotyczące m.in. dywersyfikacji asortymentu czy wsparcia łańcucha dostaw. KAYA VC oferuje im dofinansowanie w fazie pre-seed oraz szybką ścieżkę decyzyjną z formalnościami ograniczonymi do minimum.