Czy Allegro ma szanse w Czechach? Eksperci o planach giganta

Allegro przetrze szlak do rozwoju w regionie CEE

- W przypadku wyników Allegro oraz większości spółek należy po raz pierwszy mocno szacować parametr inflacji. Niestety po tej korekcie wzrost przychodów, jak i średniej wartości koszyka wygląda mniej atrakcyjnie. Rok 2022 był rokiem dużej niepewności, co pewnie przełoży się na kolejne okresy. Społeczeństwo będzie ubożało, mogą zmienić się zachowania zakupowe klientów. Bardzo dobrym, strategicznym ruchem było otwarcie rynków CEE, co daje w zasadzie podwojenie potencjalnego rynku kupujących w przyszłości.W pewnym sensie Allegro przeciera polskim firmom drogę w kierunku krajów CEE, to również ważny element naszej - mówi Piotr Matysik, prezes zarządu Marketplanet .

Wejście do Czech będzie dużym wyzwaniem dla Allegro

Zdaniem Pawła Petkowicza, Commerce & SoMe Director w dentsu Polska, Allegro zmierzy się z silnym konkurentem w postaci platformy Alza.cz. Musi też liczyć się z tym, że decyzja o wejściu do Czech wymaga dużych nakładów finansowych.

- Decyzje o ekspansji geograficznej w regionie zapadły już przy akwizycji Mall. Teraz jest to konsekwentne wprowadzanie w życie wcześniejszych planów przy sprzyjających okolicznościach wynikających z dobrych wyników finansowych w ostatnim okresie. Bez wątpienia Allegro dysponuje atutami, które dają mocne podstawy, by z sukcesem budować swoją pozycję w regionie - komentuje ekspert.

Allegro realizuje strategię ekspansji

Uruchomienie allegro.cz jest naturalną konsekwencją strategii ekspansji.

- Akwizycja Mall Group pod koniec 2021 wskazała kierunek strategiczny rozwoju Allegro, którym są rynki CEE. Mall Group jest aktywny w Czechach, Słowacji, Rumunii i na Węgrzech z czego rynek czeski jest wskazywany jako najbardziej dynamiczny, najszybciej rozwijający się w tym gronie. Liczba kupujących oraz wartość e-commerce w Czechach rośnie najszybciej w Europie (ponad 15% wzrost, wartość rynku szacowana na około 8,8 mld EUR w 2024). Pandemia oczywiście znacznie przyspieszyła ten trend. Najwięcej jest tam również sklepów internetowych (około 45 tys.) na liczbę obywateli - dwukrotnie więcej niż w Niemczech. To wszystko sprawia, że rynek ten jest niezwykle atrakcyjny dla Allegro, a posiadanie punktu zaczepienia (platformy Mall) znacznie obniży próg wejścia - wyjaśnia Tomasz Gutkowski, Head of Business Development, Unity Group.

W opinii eksperta, sama baza klientów Mall, którą Allegro wykorzysta dla pozyskania klientów dla allegro.cz stanowi ogromną wartość.

- Trzeba pamiętać o tym, że Czesi wykazują się patriotyzmem gospodarczym i przede wszystkim kupują w rodzimych firmach (ponad 50%). Dlatego tak ważne jest uwiarygodnienie się Allegro jako firmy czeskiej co było możliwe po przejęciu Mall. Szanse powodzenia naszego giganta na tym rynku oceniam wysoko zważywszy na to, że praktycznie nie ma konkurencji w postaci innego silnego marketplace’u. Amazon nie jest tak popularny jak w Europie Zachodniej i jego udział w rynku jest raczej marginalny. Z drugiej strony brak jednej wiodącej platformy wynika z przyzwyczajenia Czechów do kupowania w wielu różnych sklepach i przełamanie tych przyzwyczajeń może być największym wyzwaniem dla Allegro. A zatem nie konkuruje ono z innymi marketplace’ami, ale z całym rynkiem e-commerce. Inna jest przez to pozycja Allegro, gdzie w Polsce nawiązanie współpracy z platformą przez e-sklepy dla wielu było koniecznością. W Czechach to Allegro będzie musiało przekonać e-sklepy do współpracy i nie będzie prawdopodobnie w stanie dyktować warunków jak robi to w Polsce. Innym wyzwaniem jest kwestia ceny jako głównego kryterium zakupowego. Inaczej niż na Zachodzie, gdzie kwestie obsługi i dostawy mają często większe znaczenie niż cena, w Czechach wciąż to główny parametr. Dlatego Czesi najczęściej korzystają z porównywarek cenowych i również jest to cecha charakterystyczna tego rynku. Być może usługa Allegro Smart pozwoli zyskać przewagę obniżając koszty jednostkowych zakupów i jest to kolejna szansa - tłumaczy Tomasz Gutkowski.

Jego zdaniem następną szansą jest płynne wejście na inne rynki CEE. Szczególnie na Słowację, ponieważ czeskie sklepy także tam są popularne, a zatem wchodząc na rynek czeski, z łatwością można dotrzeć również do Słowaków.

- Kolejne kierunki – Rumunia i Węgry będą już wówczas kontynuacją działań dobrze przećwiczonych na dwóch rynkach, a pamiętajmy, że Mall ma tam także bazy klientów, które Allegro wykorzysta - podsumowuje przedstawiciel Unity Group.