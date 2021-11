Czy Eurocash jest zadowolony z zakupu Frisco?

Grupa Eurocash była strategicznym akcjonariuszem Frisco od 2014 r., z udziałami na poziomie 44% akcji. W grudniu 2019 r. spółka zdecydowała się na zwiększenie zaangażowania we Frisco i nabycie 56% akcji od funduszy MCI. Finalna wartość transakcji wyniosła 132,5 mln zł.

Transakcja nabycia Frisco S.A. została sfinansowana z kredytu udzielonego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju („EBOiR”) w kwocie stanowiącej w złotych ekwiwalent 50 mln euro. Środki te, poza nabyciem Frisco SA, zostaną wykorzystane również na zarządzanie kapitałem obrotowym w bieżącej działalności operacyjnej Grupy.

Ponadto, w ramach zmian w strukturze finansowania Grupy, w dniu 19 czerwca 2020 r. Eurocash zawarł umowę o 3-letni kredyt rewolwingowy na łączną kwotę 600 mln zł.

Jakie wyniki teraz osiąga e-commersowy biznes Eurocashu?

• 6,9 mln zł wzrost sprzedaży Frisco w Q3 2020

• 33.7 mln zł wzrostu sprzedaży w HY 2021

• 103,7 mln zł sprzedaży w HY 2020

A jak wygląda sprzedaż w poszczególnych oddziałach Frisco? W ciągu trzech kwartałów 2021 r. sprzedaż Warszawy to: 179,2 mln zł, Wrocławia 13,8 mln zł, Poznania 1,3 mln zł oraz Krakowa 0,1 mln zł (otwarcie oddziału w III kw. tego roku).

Sprzedaż segmentu Projekty Grupy Eurocash (Frisco i Duży Ben) w trzecim kwartale br. sięgnęła 123 mln zł i była o 22% wyższa niż w analogicznym okresie 2020 r.

f.jpg

Pierwszy zysk

Przypomnijmy, że spółka Frisco po raz pierwszy w historii swojej działalności osiągnęła zysk netto w wysokości 0,6 mln zł. Był to wynik za 2020 r. Plany firmy to m.in. poprawa pozycji cenowej, wejście do największych miast w Polsce i poprawa pozycji negocjacyjnej wobec instytucji finansujących. Spółce udało się utrzymać klientów pozyskanych podczas pierwszej fali pandemii w marcu i kwietniu 2020 r. przez cały 2020 r.

Frisco planuje w ciągu najbliższych kilku lat objąć swoim zasięgiem wszystkie największe miasta kraju, gdzie rozwój e-grocery ma największy potencjał.

Wzrost przychodów będzie oparty o:

- rozszerzanie i wzrost lojalności bazy klienckiej – wzrosty zarówno w segmencie B2C, jak i B2B (rozwój dedykowanych ofert) i intensywne działania marketingowe,

- ciągłą poprawę oferty asortymentowej oraz cenowej,

- pracę nad wzmacnianiem wydajności i efektywności logistycznej w celu zminimalizowania kosztu ostatniej mili i możliwości oferowania jeszcze lepszego poziomu dostępności usługi

- pozyskiwanie kolejnych partnerów biznesowych i współpracę w kampaniach marketingowych ze znaczącymi partnerami,

- pracę nad poprawą marży handlowej i negocjacje cenowe z dostawcami,

- rozwój narzędzi i systemów informatycznych w celu zwiększenia sprawności pracy, efektywności komunikacji z dostawcami i lepszej kontroli wykonywanych dostaw