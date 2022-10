Czy inwestycja w e-commerce się opłaca? Jak stworzyć własny sklep internetowy?

Czy w sieci jest jeszcze miejsce dla nowych e-commerce’ów?

Zapytani o to eksperci z branży e-commerce wielokrotnie podkreślali, że jest to wciąż możliwe i może być dochodowe. Jednocześnie dodają, że jest to bardzo trudne.

-Rynek jest ogromnie nasycony, ale stale ewoluuje, a precyzyjniej rzecz ujmując zmieniają się preferencje i oczekiwania klienta, dlatego wierzę, że zawsze będzie miejsce na nowe propozycje – podsumowuje Joanna Jezior-Sojka, CEO ergobiurko.pl, laureatka konkursu Kobieta e-commerce 2022.

Wciąż jesteśmy w fazie dynamicznego wzrostu e-commerce. Jest więc miejsce dla nowych graczy, którzy postawią na rozwój intuicyjnego, łatwego, szybkiego i wygodnego interfejsu dla konsumentów – podkreśliła Joanna Kalinowska, dyrektor sprzedaży i marketingu e-commerce w JYSK Polska. Istotą jest więc odpowiedź na potrzeby rynku, determinacja, innowacyjność i zaangażowanie. Liczba klientów w sklepach internetowych wciąż rośnie i zyskuje kolejne pokolenia odbiorców.

Jak zbudować własny sklep internetowy od zera?

Uruchomienie własnego e-commerce’u, to zderzenie się z rzeczywistością programowania, marketingu, logistyki, pracy z klientem, finansów i wielu innych dziedzin. Podstawowym pytaniem, które należy sobie zadać, to czy chcę robić to samemu? Wymaga to renesansowych talentów, ale jest możliwe. Można też skorzystać z pomocy firm zewnętrznych i gotowych programów do prowadzenia sklepów internetowych i obsługi zamówień.

Od czego zacząć?

#1 Strategia e-commerce

Musimy skonkretyzować swoje pragnienia i odpowiedzieć na kilka pytań:

Czy towar, który chcę sprzedawać jest komuś potrzebny?

Do jakiej grupy odbiorców chcę dotrzeć?

Jaka jest moja konkurencja?

Gdzie będę sprzedawać?

Jaka będzie logistyka dostaw i zwrotów?

Krótko mówiąc na początku należy zderzyć pomysły z rzeczywistością. Już na początku należy się również zastanowić nad ekspansją zagraniczną. Eksperci polecają mieć to z tyłu głowy, projektując witrynę internetową.

#2 Inwestycja, czy outsourcing?

E-sklep to konfrontacja z nowymi technologiami. Za każdym kliknięciem w sklepie, wyborem towaru, obsługą logistyczną, płatnością, dostawą i ewentualnym zwrotem stoją algorytmy.

Wiedząc już w jaką technologię inwestujemy powinniśmy pomyśleć o platformie, która pomoże nam stworzyć własny e-sklep. Możemy wybierać z takich, jak: Shoper, Shop Gold, SkyShop, Prestashop czy Shoplo, które umożliwiają sprzedaż w internecie bez znajomości programowania.

Jeżeli chcemy tworzyć e-sklep według własnych założeń, wówczas trzeba postawić na pracę z programistą, który stworzy spersonalizowaną platformę sprzedażową. Musimy jednak liczyć z dużo większymi kosztami.

#3 Marketing w internecie

Zakładając, że wiemy już jaki sklep i dla kogo chcemy prowadzić, oraz udało nam się go stworzyć, to musimy zbudować rozpoznawalność. Jedną z form wzmocnienia sprzedaży jest marketing afiliacyjny, który w oparciu o znane osoby, strony internetowe i programy pozwala kupować produkty, dzięki linkom przekierowującym na naszą stronę internetową. Jest to niedroga forma marketingu, ponieważ płacimy dopiero wtedy, gdy klient kupi z przekierowanego do nas linku.

W wersji podstawowej możemy postawić na marketing oparty o pozycjonowanie w Google lub spróbować swoich sił i samodzielnie budować markę w internecie, korzystając z serwisów społecznościowych.

#4 Transparentność i kanały komunikacji

Zanim firma zyska zaufanie klientów powinna wskazać jak najwięcej możliwych form kontaktu, w tym obsługę klienta na chacie, na mailu i telefonicznie. Dla większych e-firm coraz częstszym wyborem jest komunikacja za pomocą chatbotów. Jednak małe sklepy internetowe powinny postawić na jak najbardziej bezpośrednie i indywidualne podejście do klienta.

Każdy e-sklep wyraźnie powinien wskazać adres siedziby firmy oraz adres, pod którym klienci mogą kierować zwroty. Są to informacje, które budują zaufanie do e-sklepu.





#5 Pierwsze kroki sklepu internetowego

Zakładając, że przebrnęliśmy przez całą architekturę sklepu internetowego, przyszedł czas na pierwsze zamówienia. Ważne jest, aby logistyka pierwszych dostaw była sprawna. Żyjemy w epoce komentarzy. Te nieprzychylne przychodzi łatwiej pisać klientom, dlatego niezwykle ważna jest idealna obsługa klienta, zwłaszcza w początkowym okresie rozwoju e-sklepu.

Dobrze, aby sklep internetowy od samego początku dawał swoim klientom różne możliwości dostaw. Odbiorcy są przyzwyczajeni, że mają możliwość wyboru pomiędzy dostawą do domu, punktu, np: Żabki czy Orlenu i do paczkomatu.

#6 Płatności

Im więcej form płatności sklep zaoferuje tym lepiej. Obecnie popularne są BLIK, szybkie przelewy, płatność przy odbiorze, płatność przy pomocy karty kredytowej, PayPal czy też płatności odroczone.