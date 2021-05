Czy sprzedaż B2B jaką znaliśmy umiera?

Jak informuje portal Multichannel Merchant wartość globalnego B2B e-commerce w 2020 roku wyniosła (GMV) 24,2 tryliona USD. Czołowi gracze globalni B2B to Alibaba Group i Amazon Business. Z kolei wg danych z raportu PwC w 2020 roku B2B e-commerce był wart 100 mld zł. W Polsce ofertę dla klienta B2B rozwija Allegro Biznes i Merxu.com.

Dotychczasowy model sprzedaży B2B opierał się głównie na przedstawicielu handlowym/KAM-ie i jego bezpośrednich kontaktach z klientem. Jego zadaniem było dotarcie do klienta i „domknięcie” sprzedaży. Komunikacja była oparta na spotkaniach, mailach, telefonach. Pandemia zweryfikowała to podejście, gdyż istnieją niewielkie szanse, że klient przyjmie nas na spotkaniu biznesowym. Gartner jeszcze przed pandemią przeprowadził badanie procesu zakupowego B2B. W badaniu wzięło udział 720 kupców B2B. Jeden z kluczowych wniosków, pokazuje, że jedynie 17 proc. czasu w przeciętnym procesie zakupowym B2B to czas poświęcony na bezpośrednią interakcję z przedstawicielem firmy. Większość aktywności odbywa się wewnątrz grupy zakupowej.



Najwięksi gracze e-commece na rynku B2B to Amazon Business i Alibaba Group. Amazon Business zapewnia klientowi biznesowemu doświadczenia znane z platformy dedykowanej konsumentom. Na portalu udostępnił dodatkowe opcje takie jak zarządzanie strukturą użytkowników, możliwość kredytowania zakupów czy umieszczenia dodatkowych informacji na fakturze, ale interakcje klient – dostawca są wirtualne.

W Polce istotnym wydarzeniem było uruchomienie projektu Allegro Biznes. - Allegro Biznes to blisko 120 mln ofert z cennikami netto od około 100 tys. sprzedawców, co stanowi największą ofertę business-to-business na polskim rynku. Dla ponad 40 mln ofert kupujący mają 60 dni na zapłatę, a sprzedający od razu otrzymują pieniądze mówi – Piotr Truszkowski Head of B2B Allegro.

Na rynek weszła też platforma Merxu.com. Za przedsięwzięciem stoi Przemysław Budkowski, były prezes Allegro. Merxu to internetowa platforma handlowa dla firm z regionu Europy Środkowo-Wschodniej działających w sektorze B2B - zarówno dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych podmiotów. Platforma dedykowana jest dla producentów, dystrybutorów i hurtowników.

W zachowaniu dzisiejszego klienta B2B widać wiele trendów typowo "konsumenckich": wzrost znaczenia doświadczenia konsumenckiego w porównaniu z ceną produktu, potrzeba szybkiego pozyskania maksymalnej ilości informacji na temat oferty, chęć samodzielnego podejmowania decyzji zakupowych, bez konieczności konsultacji ze sprzedającym, rosnąca rola narzędzi IT, czy też przeniesienie całego procesu zakupu na urządzenia mobilne. Takie zachowania nie powinny dziwić, bowiem za decyzjami zakupowymi najczęściej stoi pokolenie millenialsów.