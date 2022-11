Czy tegoroczny Black Friday będzie dla e-sprzedawców inny niż poprzednie?

Dominować będzie 30-procentowa obniżka cen w ramach Black Friday (50 proc. odpowiedzi).

Umacnia się pozycja Cyber Monday – 60 proc. sprzedawców deklaruje wprowadzenie obniżek w terminie 25-28 listopada, czyli w okresie obejmującym zarówno Czarny Piątek, jak i Cyfrowy Poniedziałek.

Miesiąc (40 proc.) lub dwa miesiące (30 proc.) – o tyle wcześniej przedsiębiorcy zaczynają wdrażać strategię dot. sprzedaży.

Akcję sprzedażową z okazji Black Friday planuje przeprowadzić w tym roku 83 proc. badanych właścicieli sklepów internetowych – wynika z ankiety przeprowadzonej przez Tpay. Wielu przedsiębiorców przyznaje jednak, że w tym roku Czarny Piątek będzie odbiegał od poprzednich pod względem działań sprzedażowych ze względu na poziom inflacji – takiej odpowiedzi udzieliło aż 60 proc. e-sprzedawców.

Wśród spodziewanych zmian najczęściej wymieniają oni brak darmowej dostawy (połowa ankietowanych). Na mniejszy budżet marketingowy oraz krótszy okres promocji wskazuje po 17 proc. I choć aż 90 proc. deklaruje, że zamierza obniżyć w tym czasie ceny swoich produktów lub usług, to co trzeci właściciel sklepu internetowego przyznaje, że obniżki te będą niższe niż w poprzednich latach.

Inne działania, jakie przygotowali dla swoich klientów sprzedawcy, to dołączenie do zamówienia bezpłatnych, dodatkowych produktów/usług (40 proc.), darmową dostawę (30 proc.) oraz wydłużenie czasu na zwrot/wymianę towaru (10 proc.).

Stali klienci zapłacą mniej

Najwięcej e-sklepów deklaruje obniżki rzędu 30 proc. (50 proc. odpowiedzi), a co piąty e-sprzedawca planuje wprowadzenie promocji do 10 proc. Tyle samo przedsiębiorców zdecyduje się na obniżki do 20 proc. Są jednak i tacy, którzy chcą zaproponować swoim klientom rabaty aż do 70 proc. (10 proc. odpowiedzi). Mimo że zdecydowana większość sprzedawców (80 proc.) planuje takie same promocje dla wszystkich osób, to w niektórych e-sklepach wysokość okazji cenowych różni się w zależności od typu klientów. Po 20 proc. odpowiedzi padło na większe obniżki dla stałych klientów i dla klientów kupujących za pośrednictwem aplikacji.

Wielu sprzedawców stawia na wydłużony czas promocji – 60 proc. deklaruje obniżki w terminie 25-28 listopada (piątek - poniedziałek), czyli w okresie obejmującym zarówno Black Friday, jak i Cyber Monday. Co piąty właściciel sklepu chce wprowadzić niższe ceny na czas Black Weekend, tj. od 25 do 27 listopada. Dłuższego okresu zakupów z rabatem nie zaproponuje klientom 10 proc. e-sprzedawców, planując akcję promocyjną tylko na jeden dzień (25 listopada).

Ważne jest odpowiednie przygotowanie

Wszyscy przedsiębiorcy zapytani o to, na co zwracają uwagę przed rozpoczęciem akcji sprzedażowej na Black Friday, wskazali na specjalne działania marketingowe. Przygotowanie na zwiększone potrzeby przy obsłudze klienta zadeklarowało 70 proc. sprzedawców, a połowa (50 proc.) wskazała na odpowiednie zatowarowanie. Po 30 proc. odpowiedzi padło na specjalne działania związane z SEM i SEO oraz wprowadzenie łatwych i szybkich płatności online. Sprzedawcy zostali także zapytani o znaczenie współpracy z operatorem płatności.

- Jako „ważną” i „bardzo ważną” współpracę z operatorem określiło łącznie 80 proc. właścicieli e-sklepów. To pokazuje, że są oni coraz bardziej świadomi tego, jak ważną rolę odgrywają płatności w budowaniu stabilnego i efektywnego e-commerce’u. Potwierdzeniem roli operatora w sklepie są również wyniki tegorocznego badania przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie Tpay na temat preferencji Polaków. Przy zakupach online Polacy zwracają największą uwagę na bezpieczeństwo transakcji (89 proc.), dostępne metody płatności (77 proc.) oraz operatora płatności (63 proc.) – podsumowuje Paweł Działak, CEO & Co-owner operatora płatności Tpay.

Spodziewane efekty – więcej zamówień i wyższa średnia wartość koszyków

Z danych zebranych w ubiegłym roku przez Tpay wynika, że wśród sklepów współpracujących z operatorem, sprzedaż w Black Friday wzrosła średnio o 160 proc. w porównaniu do pozostałych dni miesiąca. Czy w tym roku przedsiębiorcy oczekują podobnych rezultatów, a obecna sytuacja gospodarcza nie ostudzi atmosfery sprzedażowej? Ankieta pokazała, że połowa (50 proc.) właścicieli e-commerce’ów spodziewa się zwiększonej liczby zamówień i wyższej średniej wartości koszyków. Po 20 proc. odpowiedzi padło na zwiększoną liczbę zamówień i średnią wartości koszyków oraz zwiększoną liczbę zamówień i niższą średnią wartość koszyków.