Czy w Metaversum dba się o ekologię i co wspólnego ma VR z klimatem? (podcast)

Weronika Lewandowska, artystka wizualna i wykładowczyni uniwersytecka inspiruje do poszukiwania rozwiązań proklimatycznych w projektowaniu stron internetowych, tak by zużywały jak najmniej energii i szukaniu zrównoważonej strategii dla mody cyfrowej. - Każda platforma metaversum to kolejny avatar i kolejna cyfrowa odzież, kryptowaluta i megawaty energii niezbędne do obsłużenia cyfrowego świata. Zrównoważona moda w tej sytuacji oznaczałaby możliwość korzystania z jednego awatara na różnych platformach. Jako użytkownicy powinniśmy wymuszać takie podejście na właścicielach dóbr cyfrowych - zachęca Weronika Lewandowska w podcaście z "Drugiej ręki".