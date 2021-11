Czy zatory płatnicze zepsują sklepom Black Friday?

W ubiegłym roku w okresie Black Friday liczba zamówień w e-commerce wzrosła nawet o 154 proc., a średnia wartość transakcji była o połowę wyższa niż podczas zwykłych dni zakupowych.

Podczas nadchodzącego Czarnego Piątku sprzedawcy w Polsce zainwestują w działania marketingowe. Tymczasem plany firm może pokrzyżować palący problem zaległości w płatnościach.

Każdego roku sklepy przygotowują się do Black Friday. W tym sezonie 76 proc. z nich będzie kusić klientów rabatami, a 44 proc. planuje zaoferować bezpłatną dostawę. Nie brakuje również działań marketingowych – w szczególności długofalowych, takich jak SEM i SEO (70 proc.).

Nie wszystkie sklepy będą jednak miały możliwość zawalczyć o względy klientów w optymalnym stopniu. Jednym z powodów takiej sytuacji są zatory płatnicze.

Pustki w budżecie utrudniają e-sklepom rozwinięcie skrzydeł

Mimo że nieco ponad tydzień przed Czarnym Piątkiem, 17 listopada, obchodzimy Dzień bez Długów, to aktualnie co trzecia firma MŚP czeka na opłatę faktur, które są przynajmniej 2 dni po terminie. Problem dotyczy szczególnie handlu, który ma największe kłopoty ze ściąganiem należności. Zaległości mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw wynoszą w sumie 38 mld zł, co mocno ogranicza handlowcom horyzont inwestycyjny.

Stopy procentowe w górę, kredyty bankowe też

Lukę w budżecie można uzupełnić zewnętrznym finansowaniem. Proces ubiegania się o dodatkowe pieniądze nie zawsze jest jednak prosty. Dodatkowo na możliwościach finansowych przedsiębiorców może odbić się walka z inflacją – mimo że banki przewidują luzowanie wymogów w ostatnim kwartale tego roku, przewidywane podwyżki stóp procentowych mogą znacząco zmieniać warunki umów podpisywanych z instytucjami finansowymi. Zaległe płatności z jednej strony i ryzyko związane z obarczaniem budżetu długiem o nieprzewidywalnej zmienności oprocentowania odstraszają wiele firm od wnioskowania o zewnętrzną pomoc.

W tych warunkach przedsiębiorstwa działające w branży e-commerce są jednak w lepszej sytuacji niż wiele innych. Szansą na wyjście z problemu jest w ich przypadku model revenue-based financing – czyli zastrzyk finansowy, który spłaca się potem w oparciu o realne obroty sklepu. Rosnące stopy procentowe nie odgrywają tutaj większej roli – e-sklep spłaca pożyczkę w swoim tempie, regularnie przekazując przekazując ustalony wcześniej procent od obrotu.