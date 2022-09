Czym jest efekt Amazona?

Pod względem przychodów Amazon jest trzecią co do wielkości spółką publiczną na świecie, za Walmartem i State Grid of China. Pandemia koronawirusa przyczyniła się do 37,6% wzrostu przychodów firmy w 2020 roku.

https://www.businessofapps.com/data/amazon-statistics/

Amazon wyznaczył trend zakupów online, sprawiając, że ludzie czują się komfortowo w e-commerce i robiąc zakupy w domu lub w dowolnym miejscu z połączeniem internetowym, co w dzisiejszych czasach oznacza prawie wszędzie. Ale ludzie oczekują więcej i teraz chcą tego samego doświadczenia, zarówno w Internecie, jak iw sklepach.

W handlu detalicznym, a zwłaszcza w e-commerce, „efekt Amazona” opisuje ogromną zmianę oczekiwań klientów, spowodowaną silnym naciskiem Amazona na zaspokajanie potrzeb klientów. Co więcej, sama ta nazwa wskazuje na dominację Amazona w sprzedaży online, która spowodowała wiele zmian w branży.

W dzisiejszych czasach ludzie oczekują bezproblemowej i natychmiastowej dostawy, bez względu na branżę lub produkt. A efekt Amazona obiecuje konsumentom niemal bezproblemowe zakupy.

Podstawowym przejawem efektu Amazon jest rosnący trend zakupów online przez konsumentów. Dlatego ten trend ma wpływ zwłaszcza na nierentownych sprzedawców detalicznych, którzy w końcu bankrutują lub zamykają część swoich sklepów. W rezultacie możemy powiedzieć, że efekt Amazona to także wpływ rynku cyfrowego na tradycyjne modele biznesowe w zakresie oczekiwań konsumentów i nowych krajobrazów konkurencyjnych.

Dlaczego efekt Amazon stał się tak potężny?

W wyniku silnego wpływu na klientów internetowych efekt Amazon stał się tak potężny. Jego:

szybkie usługi,

intuicyjna technologia,

duży wybór asortymentu,

i atrakcyjne ceny są bardzo konkurencyjne.

Dlatego, stara strona internetowa z ledwo działającym koszykiem zakupów i bez opcji płatności online, wpłynie, że klienci nie zrobią zakupów w naszym sklepie.

Nierzadko zdarza się, że kiedy pojawia się Amazon, stacjonarne biznesy i małe firmy e-commerce upadają wkrótce potem. Dlatego nie są w stanie konkurować z bogatą ofertą Amazon, rozsądnymi cenami i szybką wysyłką.

Większość klientów negatywnie odbiera nieuzasadnione wysokie ceny w sklepach stacjonarnych. Amazon natomiast często dodaje różne promocje, konkurując cenowo.

Ponadto zakupy w sklepach stacjonarnych stały się tak samo czasochłonne jak zawsze. Ludzie są zajęci i nie zawsze mają czas na przeglądanie sklepów stacjonarnych. Kolejnym czynnikiem wzmacniającym efekt Amazona jest szybka i odpowiednia obsługa klienta. Klienci wymagają skupienia się na swoich problemach, a nie na tym, ile sklep chce sprzedawać.

Wpływ Amazon Effect na e-commerce

Jak więc widać, efekt Amazona zwiększył wymagania klientów, co czyni go dość dużym wyzwaniem dla e-commerce. Mimo to Amazon dał klientom to, czego chcieli, nawet jeśli nie zdawali sobie sprawy z ich potrzeb. Wysyłki stały się szybsze, zwroty stały się bezproblemowe, a asortyment szeroki i pochodzi z różnych krajów.

W związku z tym sklepy stacjonarne, a także internetowe, muszą stać się lepsze i prowadzić usługi o podobnej jakości do Amazona, aby pozostać na czasie. Z drugiej strony, efekt Amazona to doskonała szansa dla e-commerce na usprawnienie biznesu i zwiększenie konkurencyjności.

W jaki sposób detaliści mogą skorzystać z efektu Amazon?

#1 Poprawa usług

Może w przeszłości nie trzeba było walczyć o klienta i dbać o jego potrzeby, ale teraz klient ma prawo oczekiwać zorientowanego na niego podejścia, niezależnie od tego, czy uda mu się sfinalizować transakcję, czy nie. Ale nie każda marka przyjmuje tę strategię. Niektóre firmy nadal koncentrują się na zwiększaniu liczby kupujących, nie przejmując się nimi zbytnio lub nie martwiąc się o ich rzeczywiste wymagania. Nie mówiąc już o tworzeniu doskonałych zakupów.

#2 Usprawnienie wysyłki

Na szczególną uwagę zasługują terminowe, bezproblemowe i szybkie przesyłki. Coraz więcej sklepów online oferuje wysyłkę tego samego dnia, co gwarantuje dostawę już w kolejną dobę po zamówieniu. Jest to wyzwanie konkurencyjne.

#3 Optymalizacja sklepu

Konsumenci oczekują przede wszystkim bezproblemowych doświadczeń. Chcą kupować, płacić i zwracać produkty na jednej platformie. Najlepiej byłoby, gdyby oferował różnorodne oferty i różne oferty. W związku z tym rośnie popularność tak zaawansowanych platform, a maleje zainteresowanie tymi, które nie są zbyt intuicyjne.

#4 Wykorzystaj technologii mobilnych w sklepie

Oczekuje się, że rynek handlu detalicznego smartfonami osiągnie 432 miliardy dolarów w 2022 r., w porównaniu do 148 miliardów dolarów w 2018 r. Nie ma więc wątpliwości, że urządzenia mobilne napędzają szybki wzrost handlu mobilnego. Innymi słowy, technologie mobilne są przyszłością. Mając tylko smartfon, użytkownicy chcą mieć możliwość zakupu w dowolnym momencie.

#5 Śledzenie zachowań klienta

Kolejnym ważnym aspektem ulepszania sklepu jest mierzenie zachowań klientów. Jeśli dowiemy się, jak zachowują się klienci, będziemy w stanie zniwelować ich problemy, usprawnić usługi i poprawić wrażenia klientów. Korzystanie z tego typu technologii pozwoli również na optymalizację kosztów i poprawę obsługi klienta.

Cyfrowe narzędzia do pomiaru zachowań są teraz coraz bardziej skuteczne również w sklepach stacjonarnych.

Czy efekt Amazonki pozostanie?

Andy Jassy, dyrektor Amazon twierdzi, że od momentu powstania, Amazon na stałe przedefiniował zakupy detaliczne. Nie jest to więc chwilowy trend. Efekt Amazonki zadomowił się i nie ma zamiaru odejść. Co więcej, stało się to już standardem.