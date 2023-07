Czym logistyka cross border e-commerce różni się od tradycyjnej?

Regina, pracujesz w Paxy czwarty rok, jak możesz opisać swoje stanowisko i odpowiedzialności za nim płynące?

Moim zadaniem jest realizacja założeń umowy klientów Paxy. Na moich barkach leży odpowiedzialność za sukces firm, które zaufały nam i naszym usługom logistycznym. Z drugiej strony mam swoich pracowników i cały dział logistyczny, którym zarządzam i za który odpowiadam. Nasza praca to nie tylko magazyn, ale przede wszystkim transport. W każdym dniu roboczym odbieramy przesyłki od naszych kontrahentów i przewozimy je na magazyn przeładunkowy. Każdy wyjazd to interakcja z innymi samochodami na drodze, wypadki, korki i inne nieplanowane wydarzenia. O ile na magazynie można łatwo rozpoznać wszelkie zagrożenia dostaw i swobodnie je ograniczać, a nawet wyeliminować, o tyle w trasie nie możemy zrobić praktycznie nic. Przejeżdżamy ponad 7 milionów kilometrów rocznie, więc ten wynik mówi sam za siebie. Oczywiście zdarzają nam się problematyczne sytuacje takie jak awaria samochodu, chory pracownik czy zwyczajnie popełniony błąd, ale wyniki mamy bardzo dobre, czego dowodem są zadowoleni klienci i wciąż zwiększająca się liczba kontrahentów, dla których pracujemy.

Od kiedy pracujesz w logistyce i jak to się zaczęło?

Mogę śmiało powiedzieć, że logistykę mam we krwi. Mój tata prowadził firmę transportową, dlatego od dziecka byłam osłuchana z terminologią i problematyką logistyki. Obserwując tą branże od najmłodszych lat, uczyłam się jej każdego dnia, choć początkowo zupełnie nieświadomie. Dość szybko zauważyłam, że logistyka to ciężka i wymagająca praca, ale jednocześnie bardzo ekscytująca i dająca dużo satysfakcji. Gdy zaczęłam zajmować się nią zawodowo, większość zagadnień była dla mnie oczywista. Coś co innym niejednokrotnie sprawiało trudność, dla mnie było zwykłą codziennością, z którą od lat żyłam pod jednym dachem. Więc tak to się zaczęło – jeszcze jako młoda dziewczyna zdecydowałam się pójść tą samą drogą co mój tata i tak podążam nią po dzień dzisiejszy. Liczby lat podawać nie będę, bo to zdecydowana większość mojego życia, ale jestem w logistyce już naprawdę szmat czasu.

Czym dla Ciebie jest logistyka? Co najbardziej lubisz w tej pracy?

Logistyka to ruch, dynamika, zmiany i ciągła gotowość do działania. Tutaj konieczne jest podejmowanie szybkich decyzji, a to oznacza całkowity brak stagnacji, ciągłe poznawanie nowych ludzi, firm, produktów i zagadnień. To nieustanne budowanie relacji z innymi, rozwój i poszerzanie swoich horyzontów. Logistyka jest pełna życia i daje ogrom satysfakcji tym, którzy łakną osiągać wciąż więcej i więcej. Tym, którzy nie lubią się zatrzymywać, czyli dokładnie takim osobom jak ja. Lubię logistykę, ponieważ jest dla mnie naturalna i spełnia mnie zawodowo. Jest w niej również duży potencjał przyszłościowy i możliwości rozwoju, a o to przecież w tym wszystkim chodzi.

Różni się głównie tym, że klient ze swojego magazynu przekazuje nam paczki na kilka, a nawet kilkanaście krajów, dodatkowo podzielonych na kilkadziesiąt form dostawy. Często zdarza się, że mimo iż paczki z jednego sklepu internetowego jadą do tego samego kraju, to ostatni odcinek dostawy jest wykonany różnymi kanałami, stąd potrzeba dokładnego zaplanowania drogi, jednocześnie mając na względzie najważniejszy czynnik – czas. Powodzenie naszego działania jest mierzone w godzinach przejazdu paczki od momentu odbioru z magazynu kontrahenta, do momentu doręczenia przesyłki klientowi końcowemu. Nie znajdziemy tutaj czasu na magazynowanie, czy przestoje. Wszystko dzieje się w dużym tempie i sporym napięciu. Sortowanie towaru przebiega najszybciej jak to możliwe, po czym trafia na poszczególne naczepy ciężarowe, vany czy plandeki. Cały proces przebiega sprawnie i z dużą dynamiką, tak aby minimalizować nawet minutowe straty. W całości pomaga nam praca trójzmianowa, bez której wykonanie usługi w tym tempie nie byłoby w ogóle możliwe.

Dodam, że realizujemy również fulfillment. Sklepy internetowe mają do nas na tyle duże zaufanie, że delegują nam cały proces wysyłkowy od przyjęcia zamówienia od klienta końcowego zza granicy, po dostarczenie towaru pod jego drzwi lub do wybranego punktu odbioru.

Jak wygląda proces wdrożenia Waszych usług u nowego kontrahenta?

W Paxy każdy nowy kontrakt przynosi duży powiew świeżości. Poznajemy nowych ludzi, a nawet całe firmy i ich aspiracje. Obserwujemy wiele inspirujących historii rozwoju – od małej kilkuosobowej działalności, po wielkie międzynarodowe przedsiębiorstwa, które na naszych oczach osiągają swoje zagraniczne cele. Bardzo nas to cieszy, bo każdorazowo jesteśmy lwią częścią tych małych i dużych sukcesów. Dzięki tej współpracy wzrost firm naszych kontrahentów na rynku międzynarodowym jest nie tyle możliwy, co dużo sprawniej osiągalny. Robimy dobrą robotę logistyczną, wywiązujemy się z założeń umowy, ale przede wszystkim dzielimy się swoim doświadczeniem, które w tej branży bywa na wagę złota. Większość firm zaczyna od jednego lub dwóch tożsamych rynków zagranicznych. A gdy tylko przekonają się, że nie jest to żaden „rocket science”, otwierają się na kolejne państwa, podążając za listą krajów, które obsługujemy. Pojawiają się kolejne rozmowy, wymiana informacji, zgranie systemów plus rozpoznanie rynku, potem wdrożenia i wysyłamy. Brzmi prosto, ale proszę wierzyć, że za tym procesem stoi wiele godzin ciężkiej pracy i dużej determinacji z obu stron. Jednak cokolwiek się nie wydarzy, naszym zadaniem jest stać na straży przesyłek i towaru naszego klienta firmowego. Dostarczyć go na czas i w nienaruszonym stanie, więc tych założeń trzymamy się w każdej minucie naszej pracy.

W Waszej ofercie można zauważyć, że dostarczacie towar z Polski do wielu krajów w 48 a nawet 24 godziny? Jak to możliwe?

Sukces naszych dostaw na czas leży w trójzmianowym systemie pracy, który pozwala nam wysyłać powierzone mienie „w świat” na bieżąco i bez straty czasu na depozytowanie, czyli składowanie przesyłek na magazynie. Po odebraniu przesyłek od polskich kontrahentów, praktycznie każdy samochód jest natychmiast rozładowywany na poszczególne strefy – w przypadku naszej firmy na poszczególne kraje. Następnie przesyłki trafiają na odpowiedni samochód, który po odprawie wyjeżdża na dany kraj. Po przekroczeniu granicy państwa docelowego, przesyłki zostają dostarczone do naszych lokalnych kooperantów, czyli najpopularniejszych firm kurierskich w danym kraju, które realizują tak zwany „last mile”, czyli ostatni etap dostawy paczek do zagranicznych kupujących. Dodatkowo każda dostawa dysponuje tak zwanym zapasem czasowym, który może uratować terminową dostawę w razie jakiegoś nieplanowanego zdarzenia. Podchodzimy do biznesu fachowo i odpowiedzialnie, dzięki czemu grono naszych klientów rośnie z każdym rokiem.

Każdy rynek jest inny pod względem ukształtowania terenu, infrastruktury, czy ilości zamieszkałych wysp tak jak w przypadku Grecji czy Chorwacji. Tyle, że z mojej perspektywy nie jest to problem, leży on raczej po stronie lokalnych przewoźników, którzy realizują dla nas tak zwany last mile. Najczęściej bywa tak, że o wiele więcej zagrożeń spotykamy jeżdżąc miejskimi drogami Warszawy, niż na przykładowej autostradzie do Bułgarii, gdzie w tygodniu i poza sezonem kompletnie nic się nie dzieje.

Zaznaczę również, że w większości krajów dobrze nas znają i pozytywnie reagują na dźwięk nazwy Paxy, niezależnie od tego kto siedzi za kółkiem samochodu. Wyrobiliśmy sobie dobrą opinię na temat naszej ekipy i firmy, gdzie zarówno celnicy jak i lokalni kurierzy w danym kraju wiedzą, że mogą nam zaufać. Wbrew pozorom logistyka to dość hermetyczne grono osób, które wiedzą, że dobre relacje w tej branży to podstawa, o którą warto dbać i zabiegać każdego dnia.

Jak technicznie wyglądają zwroty na rynku międzynarodowym?

Zwroty to praktycznie rzecz ujmując dokładnie ten sam proces logistyczny, który opisałam powyżej, tylko w odwrotną stronę. Paczki zwrotne lub reklamacyjne lądują w danym kraju pod wyznaczonym adresem magazynu partnerskiego Paxy. Stamtąd zabieramy je na bieżąco, każdego dnia, skracając tym samym proces reklamacyjny lub zwrotowy. Monitorujemy całość i na bieżąco śledzimy ruchy każdej przesyłki, która trafia do systemu kurierskiego Paxy.

Jak wygląda optymalizacja logistyki? Jak często trzeba korygować trasy czy załadunki, aby nie przekroczyć progu opłacalności?

W większości naszych kontraktów, głównym determinantem nie jest tylko koszt przesyłki, a czas dostawy. Przykładowo w Warszawie, w obrębie kilku kilometrów, mamy wielu kontrahentów. Mimo to nie odbieramy wszystkich przesyłek jednym transportem, a kilkoma rożnymi samochodami, ponieważ część kontrahentów wysyła na Rumunię, a inni do Czechy i na Słowację. Czechy musimy wysłać z Żor do 17:00, natomiast Rumunia wyjeżdża przykładowo o 20:00. To właśnie terminowość dostaw jest głównym bohaterem tych igrzysk. Jeśli zaś chodzi o trasy, to zmieniamy je praktycznie co tydzień, ponieważ co rusz przybywa nowych kontrahentów. Dodatkowo „starzy” rozwijają swoją sprzedaż i wprowadzają sklepy na nowe rynki zagraniczne. Koszty natomiast optymalizujemy wyłącznie drogą podporządkowania ich ważniejszym celom, jednocześnie biorąc pod uwagę zobowiązania naszych kontrahentów wobec ich klientów końcowych i nasze zobowiązania wobec nich samych.

Dobry kierowca to nade wszystko odpowiedzialny człowiek, za którym stoi nie tylko umiejętność prowadzenia czterech kółek z plandeką, ale również rozwaga, uważność, terminowość i wywiązywanie z powierzonych zadań. Ważnym jest, aby kierowca nie bał się jeździć na dowolnym typie trasy. Cenimy również lojalność wobec firmy i naszych kontrahentów. Paxy to ludzie, dlatego staramy się dobierać nowych pracowników do już działającego zespołu, aby całość ekipy dobrze ze sobą współpracowała. Mamy wiele do zaoferowania zarówno młodszym jak i starszym pracownikom. Myślę, że nie ma co oceniać po liczbie w dowodzie. Każdy z nas jest inny i każdy ma inne talenty. Wbrew pozorom nie każdy urodził się dla logistyki.

Jak rozwija się logistyka w Paxy?

Zdecydowanie mogę powiedzieć, że z każdym rokiem, a właściwie już z każdym miesiącem wszystkiego u nas jest więcej. Nasza firma niewątpliwie mocno rozwinęła skrzydła w swojej branży i właśnie szykuje się do lotu nad całą Europą. Z każdą nową umową przybywa nam w statystykach kilometrów, a z każdym kolejnym miesiącem pracowników i samochodów. Poszerzamy również listę lokalnych kurierów za granicami, aby móc dywersyfikować działania. Rośnie ilość paczek, a sklepy internetowe wycinają coraz większe kawałki tortu w podziale sprzedaży na Europę. Dywersyfikacja rośnie, ryzyko spada, zyski się mnożą, więc wszystko zmierza w dobrym kierunku.

Czym logistyka Paxy wyróżnia się spośród innych firm cross borderowych w branży?

Jako jedyni spośród firm cross border’owych w Polsce, działamy jak zwykły kurier. Codziennie odbieramy przesyłki niemalże z całej Polski, sortujemy i przewozimy je za granicę 12 krajów Europy, gdzie tak jak już wspomniałam wcześniej, realizujemy ostatni odcinek dostawy, przy udziale najbardziej popularnych, lokalnych przewoźników na danym terenie. Pod tym względem jesteśmy zdecydowanie najbardziej rozwiniętą firmą w Polsce. Charakteryzujemy się wielokanałowością, szybkimi dostawami i jednym API, które łączy to wszystko w naszym autorskim systemie Paxy.

Czy szykują się jakieś zmiany w rozwoju Waszej oferty logistycznej?

Nasz rozwój nazwałabym naturalną koleją rzeczy. Klienci chcą się rozwijać, chcą iść naprzód i zdobywać kolejne rynki sprzedaży. Więc zwyczajnie idziemy za głosem potrzeb naszych kontrahentów. Wiem, że jeszcze w tym roku, w ofercie Paxy będzie sporo nowości, które lada dzień pojawią się w naszym cenniku. Zapraszam serdecznie do współpracy.

