Czytelna etykieta kluczowa w e-commerce

Na skutek pandemii i związanych z nią obostrzeń ograniczających handel stacjonarny, zainteresowanie zakupami online znacznie zyskało na popularności. Szacuje się, że wzrost liczby zamówień wzrósł aż o 74% w porównaniu do okresu sprzed SARS-CoV-2 - powiedział Tomasz Boroński, Bussines Development Manager ES Solution w Brother Polska.

Zamknięcie galerii i butików przyczyniło się do wzmożonych zakupów przez Internet, a co za tym idzie, do dynamicznego rozwoju firm logistycznych i przewoźników. Zostali oni postawieni przed nie lada wyzwaniem - musieli nie tylko w elastyczny sposób dostosować się do zmieniających się regulacji zapewniając przy tym odpowiedni poziom bezpieczeństwa zarówno pracownikom, jak i klientom, ale przede wszystkim zmierzyć się z dostarczaniem znacznie większego wolumenu przesyłek1.

Wzrost zainteresowania handlem elektronicznym, wywołany przez obostrzenia pandemiczne, przyspieszył rozwój tego rynku o 5 lat w niespełna rok, a blisko połowa klientów (45%) otrzymała dużo więcej paczek niż przed lockdownem. Należy więc zastanowić się, jaki jest klucz do dalszego rozwoju firm transportowo-logistycznych, aby zachować wysokie standardy usług i efektywności, przy jednoczesnym wykorzystaniu dostępnych technologii druku. Kluczowym elementem procesu wysyłki jest zadbanie o etykiety wysyłkowe. Każdego roku w krajach UE zamawia się średnio ok. 4 mld przesyłek internetowych, niestety ok. 3% z nich pozostaje niedoręczonych, a najczęstszą tego przyczyną jest nieczytelna, zgubiona lub uszkodzona etykieta. Ten procent wydaje się niewielki, jednak w przeliczeniu na sztuki daje nam to blisko 120 milionów niedoręczonych zamówień – w większości przypadków właśnie z powodu wady etykiety.

Wystarczy, że fragment kodu kreskowego stanie się nieczytelny i cała ścieżka dotarcia paczki do zamawiającego znacznie się komplikuje. Częstym błędem jest również złe oznakowanie lub druk w nieprawidłowym formacie. Wniosek jest jeden – przesyłka nie dotrze do swojego właściciela bez czytelnej i prawidłowej etykiety wysyłkowej. W związku z powyższym niezbędne jest zastosowanie rozwiązania, które minimalizuje występowanie błędów. Logistyka w centrach dystrybucji i w procesie dostawy jest skomplikowana, a w każdym punkcie podróży etykieta na przesyłce musi być skanowana lub przetwarzana – oznacza to, że powinna być wytrzymała i czytelna podczas całego procesu. Idealnym rozwiązaniem, które nie tylko usprawnia pracę w firmie logistycznej, ale również gwarantuje doskonałą jakość etykiet, jest zastosowanie drukarki specjalizującej się właśnie w takich wydrukach.

Kolejnym kluczowym elementem, jest strategiczne rozmieszczenie urządzeń drukujących tak, aby przygotowanie przesyłek do wysyłki przebiegało sprawnie. W dużych centrach dystrybucji bardzo ważną rolę odgrywają etykiety nie tylko na przesyłki indywidualne, ale również na całe palety, a także wszelkie oznaczenia, identyfikatory produktów, w związku z tym ilość potrzebnych rodzajów wydruków jest ogromna. Dobrze jest zapewnić pracownikom dostęp do odpowiedniego urządzenia drukującego, które będzie spełniało ich wszystkie wymagania. Dobrym wyborem będą drukarki etykiet Brother TJ4021TN i TD4410D – to wytrzymałe i wydajne urządzenia, które pozwalają na wielonakładowe drukowanie oznaczeń. Drukarki z serii TJ gwarantują również wysoką prędkość druku oraz umożliwiają produkcję trwałych etykiet na taśmach termotransferowych. Urządzenie Brother TD4410D zostało zaprojektowane w celu wydruku oznaczeń z taśmy ciągłej, pozwala na dostosowanie ich wielkości do własnych potrzeb. Technologia druku termicznego sprawia, że TD-4410D jest idealnym rozwiązaniem do wydruku kodów kreskowych 1D.

