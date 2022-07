DAAG Bags: kluczem do dobrej sprzedaży w e-commerce jest lojalizacja klientów

W jaki sposób zmienił się rynek e-commerce w przeciągu ostatnich lat?

- Pandemia przyspieszyła rozwój e-commerce o około 2-3 lata. Przez to diametralnie wzrosła liczba sklepów online. Problem, który pojawił się dla niektórych sklepów stacjonarnych, to nieumiejętność przejścia transformacji cyfrowej. Brak odpowiedniej wiedzy oraz znajomości przyczynił się dla wielu firm zakończeniem działalności.

E-commerce jest siecią naczyń połączonych, gdzie należy umiejętnie łączyć wszystkie aspekty. Z tego względu, że w Internecie pojawiło się tak wiele nowych sklepów, to wzrosły także stawki za działania performance jak i wizerunkowe. Niestety koszt pozyskania klienta stale rośnie i jest to efekt ostatnich lat.

Co jest dla Pana największym wyzwaniem jako dla właściciela sklepu internetowego?

- Moim zdaniem są to wymagania klientów. Każdemu klientowi trzeba poświęcać dużo uwagi z osobna, zarówno w procesie przedzakupowym, zakupowym i pozakupowym. Potrzebne są ciągłe pozytywne doświadczenia we wszystkich punktach styku klienta z marką. Klienci oczekują obsługi na najwyższym poziomie i w tej kwestii są bardzo wyczuleni.

Dlatego kluczowym elementem naszej strategii jest lojalizacja klientów, czyli tzw. zamienianie osób „one time buyer” w osoby, które będą dokonywać zakupów cyklicznie.

Ważną kwestią dla naszej firmy jest także zrównoważony rozwój. Tworzymy produkty zero waste, ze ścinków materiałów. Wprowadzamy także pakowanie w używane pudełka, które klienci bardzo doceniają.

Jak dużo ludzi odpowiada za e-commerce w Pana firmie?

- Na ten moment nasz zespół liczy kilka osób. Ponadto stale wspieramy się zewnętrznymi partnerami, którzy w różnych obszarach e-commerce wspierają nasze działanie. Należy jednak pamiętać o zasadach doboru zewnętrznych firm. Często firmy obiecują złote góry, wykorzystując przez to niewiedzę klientów. Mieliśmy okazję współpracować z takimi firmami, tak więc teraz ostrożniej podchodzimy do doboru naszych partnerów biznesowych, opierając się na rekomendacjach i opiniach zaprzyjaźnionych e-commerce managerów.

Jakie technologie są wykorzystywane w Państwa firmie do efektywnej sprzedaży e-commerce?

- W dużej mierze opieramy się na wykorzystywaniu influencer marketingu, który przez ostatnie kilka lat znacząco wpłynął na wzrost świadomości naszej marki w Internecie. To co odróżnia nas od innych marek, to tworzenie produktów we współpracy z influencerami. Liderzy opinii nie tylko promują nasze produkty, ale też je współtworzą.

Prowadzimy również komunikację we wszystkich mediach społecznościowych. Jeśli chodzi o performance marketing, to korzystamy z Google oraz Facebook Ads. Testujemy również kampanie płatne w systemach Tik Tok oraz Pinterest. Wykorzystujemy również z powodzeniem system marketing automation. Staramy się też prowadzić stałą komunikację z klientami, nie tylko w wyżej wskazanych social mediach, ale też i poza nimi. Mix wszystkich działań, daje finalnie zadowalający efekt.

Czy współpraca Pańskiej firmy z influencerami jest finansowa, czy barterowa?

- Nasza współpraca z influencerami jest dość nietypowa. Tak jak wspomniałem współtworzymy produkty razem z twórcami, więc są to współprace finansowe. Rozwiązania, których używamy możemy określić mianem performance influencer marketingu. Jest to świetny model współpracy, chociaż niełatwo nawiązać taką relacje z influencerami. W wyborze influencerów nie korzystamy z pośredników, czyli agencji, ale sami nawiązujemy z nimi współpracę.

Czy obecnie nowe firmy modowe mają jeszcze szansę przebić się na rynku e-commerce?

- Przyznam szczerze, że jest to bardzo trudne. Oczywiście wszystko zależy od branży i narzędzi, które firma wykorzystuje. Na pewno jest to duża inwestycja i należy wygospodarować sporą sumę na marketing w sieci. Uważam, że szansa jest zawsze. Należy postawić na kreatywną komunikację w sieci, aby efektywnie przebić się na rynku. My jesteśmy firmą, która wykonuje produkty skórzane a cała nasza komunikacja opiera się na bliskiej relacji z klientem . Marki, które z nami konkurują nie mają aż tak rozbudowanego customer experience. Relacja osobista jest bardzo istotna.

Jesteśmy firmą rodzinną, która działa na rynku 29 lat. Mieliśmy okazję współpracować z takimi markami jak Hugo Boss czy Porsche Design. Nasza firma proponuje klientom produkty luksusowe, które jednocześnie dostępne są w przystępnych cenach.

Czy Pana firma zakłada ekspansję zagraniczną?

Przez pewien czas sprzedawaliśmy nasze produkty na niemieckim Amazonie. Platforma okazała się niezbyt rentowna, w związku z czym po półtora roku zrezygnowaliśmy z tego kanału sprzedaży. Mamy w planach w przyszłym roku dokonać wyjścia na rynek zagraniczny, ale nie będziemy korzystać z platform typu marketplace. Skorzystamy z firmy zewnętrznej, która specjalizuje się w ekspansji zagranicznej. Obecnie jesteśmy na etapie researchu różnych agencji.