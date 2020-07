Dachser rozwija segment dostaw do klientów indywidualnych

Dachser, perator logistyczny, zwiększa zasięg dostaw do klientów indywidualnych z 6 do 22 krajów Europy. Ma to związek z rozwojem branży e-commerce. W kwietniu tego roku operator czterokrotnie zwiększył liczbę przesyłek B2C z Polski.

Z rozszerzenia zasięgu skorzystają m.in. polskie sklepy internetowe, eksporterzy realizujący zamówienia zachodnioeuropejskich konsumentów czy firmy które do tej pory prowadziły sprzedaż np. tylko przez dystrybutorów.

Z początkiem lipca mapa zasięgu dostaw B2C Dachser rozszerza się do 22 państw. Oprócz Polski znajdują się na niej m.in. Wielka Brytania, Skandynawia, Francja, Hiszpania czy kraje bałtyckie, zaś na południu: Słowacja, Węgry czy Rumunia.

Z kraju do zagranicznych klientów indywidualnych przesyłki nadają m.in. sklepy internetowe i polskie firmy handlujące na platformach e-commerce. Jeszcze inną, dużą grupą są krajowi producenci i dystrybutorzy, zaopatrujący europejskie sieci handlowe, w tym typu „dom i ogród”. Od 1 lipca Dachser obsłuży zlecenia B2C w niemal całej Europie w ramach dostaw „do krawężnika”, po wcześniejszym powiadomieniu, w godzinach porannych lub popołudniowych.

- W przypadku produktów gabarytowych coraz częściej towar będzie jechał z kraju dostawcy wprost do klienta indywidualnego z pominięciem sklepowej półki czy magazynu centralnego - dodaje Rafał Owczarek.