DAJAMI zwiększa przychody. Chce pozyskać 4 mln zł na rozwój

W pierwszym półroczu 2021 r. liczba montaży wykonanych przez instalatorów działających w ramach sieci AERO7 wzrosła względem pierwszego półrocza 2022 r. z 316 do 380. Aktualnie spółka jest na etapie finalizowania kolejnych 210 zleceń, które zwiększą przychody spółki o 1,6 mln zł, oraz realizowania 340 kolejnych zamówień.

DAJAMI cały czas rozbudowuje portoflio zamówień na bieżący rok. Firma, na podstawie dynamiki wpływania nowych zaliczek, prognozuje uzyskanie 12 mln zł przychodów z klimatyzacji na koniec 2022 r. (wobec 5,5 mln zł w 2021 r.).

Rekordowe wyniki sprzedażowe w obszarze klimatyzacji to także efekt wprowadzenia konfiguratora ofert, który pozwolił znacząco skrócić czas ofertowania. W niektórych przypadkach stworzenie rozbudowanej oferty obejmującej kilka wariantów zestawów multisplit zajmowało konsultantom do 30 minut, a obecnie jest to tylko 5 minut.



Obszar klimatyzacji to obecnie kluczowa gałąź działalności spółki. Jej rozwój jest jednym z najważniejszych celów trwającej kampanii crowdinvestycyjnej, w ramach której DAJAMI zamierza pozyskać 4 mln zł na dalszy rozwój sieci instalatorów klimatyzacji, wdrożenie kolejnych narzędzi internetowych oraz zbudowanie sieci showroomów w największych polskich miastach.