Dariusz Żuk tworzy fundusz wczesnego etapu inwestycji

100 mln zł prywatnego kapitału na najbardziej rokujące startupy CEE.

W ciągu trzech lat Dariusz Żuk chce stworzyć wiodący w Europie fundusz wczesnego etapu inwestycji i być pierwszym inwestorem w najlepszych europejskich startup’ach.

Założony ponad dziesięć lat temu przez Dariusza Żuka – jednego z twórców ekosystemu startupowego w Polsce – fundusz venture capital zmienia dzisiaj swój format inwestycji i ma nowe ambicje. AIP Seed 2.0. będzie kreował globalne spółki z Polski i zamierza być pierwszym inwestorem dla najbardziej rokujących europejskich startup’ów. W ciągu najbliższych trzech lat na ich wsparcie fundusz przeznaczy 100 mln zł.

– Na rynku polskim stworzyliśmy 10 lat temu nową kategorię, czyli inwestycje preseedowe. W ciągu najbliższych trzech lat wspólnie z prywatnymi koinwestorami przeznaczymy 100 mln zł i chcemy stworzyć unikalny model w skali europejskiej – mówi Dariusz Żuk, CEO AIP Seed. – Oczywiście na naszym rynku funkcjonuje wiele funduszy VC, oceniamy natomiast, że finansowanie preseedowe jest dzisiaj bardzo potrzebne w Polsce i CEE. My inwestujemy w startup kapitał na poziomie do 1 mln zł na wczesnym etapie, gdzie de facto nie ma wielu funduszy, które wspierają startup, ponieważ jest to i ryzykowne i trudne. Będzie to duża wartość dla rynku, zwłaszcza że kończą nam się powoli środki unijne z tej perspektywy – dodaje.

AIP Seed 2.0. będzie inwestował w całej Europie

Fundusz kierowany przez Dariusz Żuka sfinansuje rocznie ok. 30 ponad wybranych startupów i chętnie przyjrzy się projektom wstępnie zwalidowanym na rynku. Co istotne, jako fundusz w pełni prywatny, nie jest ograniczony przez partnera publicznego, a to oznacza, że AIP Seed 2.0. będzie inwestował w całej Europie.

– Maksymalnie urościliśmy formułę zgłaszania projektów i to nas zdecydowanie wyróżnia na rynku. Każdy projekt można do nas zgłosić przez formularz na naszej stronie internetowej. Przeanalizujemy i ocenimy każdy startup w ciągu tygodnia. Kluczowy jest dla nas impakt i nowa wartość, jaką wnoszą na rynek nasze projekty. Myślenie takie towarzyszy nam od początku. Dla przykładu: dzięki Plenti używamy elektroniki zamiast jej posiadania; Foodsi ratuje kilka ton jedzenia miesięcznie; Glov daje już kobietom na całym świecie ekologiczny i prosty demakijaż; opaska Sidly ratuje zdrowie i życie seniorom, itd. Od dziesięciu lat uważamy, że startup powinien nieść nową wartość i mieć dobre liczby – dla nas to nierozłączne warunki – podkreśla Dariusz Żuk.

Nowy model AIP Seed zakłada, że fundusz wspólnie z koinwestorami inwestuje środki na poziomie do 1 mln zł na wczesnym etapie. Pomaga także swoim startupom w pozyskaniu kolejnej rundy finansowania, wykorzystując swoje relacje z inwestorami VC. Fundusz bierze jednocześnie udział w kolejnych rundach finansowania swoich projektów portfelowych (follow-on). Co istotne, w odróżnieniu od funduszy z kapitałem publicznym, AIP Seed 2.0. ma możliwość finansowania dłużnego.

– Na każdym etapie projektu angażujemy koinwestorów, którzy prócz kapitału wnoszą swoją wiedzę. Dla przykładu: w Plenti zaangażowaliśmy twórców Allegro czy twórców Qpony Blix – jednej z naszych pierwszych inwestycji i większych exitów. Aktualnie współpracujemy z grupą ok. 100 top koinwestorów. Są to eksperci w konkretnych dziedzinach i branżach. Dodatkowo, stworzyliśmy Competence Hubs wspierające startupy w obszarach jak: growth, people&culture, finanse i prawo. Współpracujemy z topowymi ekspertami w Polsce, którzy mogą pomóc startupom na początkowym etapie – tłumaczy Dariusz Żuk.

Przez 10 lat AIP Seed zainwestował w ponad 110 startupów

Przez ostatnie dziesięć lat AIP Seed zainwestował w ponad 110 startupów. Największe dotychczas exity to Qpony–Blix (ponad 10–krotny zwrot początkowego kapitału) czy CallPage (ponad 20–krotny zwrot początkowego kapitału). Obecnie, każdy projekt z portfela funduszu wyceniany na kilkadziesiąt milionów złotych. Są to m.in. startupy takie jak: Glov, Sidly, Plenti, Foodsi, Emenago, Audiomagic, Saloner, Kangur, które tworzą rozwiązania zmieniające biznes i naszą rzeczywistość.