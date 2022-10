Darmowa dostawa od Biedronki i Glovo. Jakie warunki trzeba spełnić?

Darmowa dostawa - dla kogo?

Każdy klient, w ciągu rozpoczętego właśnie miesiąca, będzie mógł otrzymać dwa razy darmową dostawę produktów kupionych w Sklepie Internetowym (po wpisaniu kodu: DUZYKOSZYK), podobnie jak w ramach BIEK (po wpisaniu kodu: MALYKOSZYK). Oferta będzie obowiązywać do 30 października, we wszystkich 109 miastach, gdzie Biedronka współpracuje z Glovo oraz w 6 miastach, gdzie oferuje usługę BIEK.

Zakupy internetowe w Biedronce coraz popularniejsze

Klienci Biedronki, od chwili uruchomienia sklepu internetowego kwietniu 2020 roku, a także startu usługi BIEK w październiku 2021, dokonali już ponad dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy transakcji zakupu swoich ulubionych produktów z dostawą do domu. Szczególne znaczenie ten komfortowy serwis sieci miał w okresie pandemii. Dzisiaj stał się niezwykle popularnym uzupełnieniem oferty sprzedaży sieci Biedronka, także w mniejszych miastach.

Co kupują klienci w sklepie internetowym Biedronki

W ciągu dwóch i pół roku, na bazie transakcji zakupowych klientów, można wskazać produkty najchętniej wkładane do koszyków online.

W sklepie internetowym Biedronki były to:

banany premium luz

jaja wolny wybieg L Moja Kurka 10 szt.

napój gazowany mix Coca-Cola i Coca-Cola Zero 1,75 l.

świeży filet z piersi kurczaka kg

szynka/polędwica sądecka Mix 100 g

masło extra Mleczna Dolina 200 g

pomidory malinowe polskie

woda źródlana niegazowana Żywiec Zdrój 1,75 l.

świeży łosoś atlantycki filet kg Marinero

papier toaletowy Queen rumiankowy 8 rolek.

W BIEK tymczasem klienci dodali do powyższej listy jeszcze: pomidory papryczkowe i śliwkowe oraz mleko UHT bez laktozy 1,5 proc.

W październiku każdy klient korzystający z oferty Biedronki w aplikacji Glovo może zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze, korzystając z darmowej dostawy w sklepie internetowym Biedronka oraz w BIEK. Ma to służyć zwiększeniu komfortu klientów poprzez możliwość dodatkowych oszczędności, co jest szczególnie istotne w czasach dużej presji inflacyjnej - powiedziała Kamila Frąckowiak-Jankowski, starszy menedżer ds. rozwoju biznesu e-commerce w sieci Biedronka.

Biedronka i Glovo - w jakich miastach

Biedronka i Glovo obsługują klientów w takich miastach jak: Augustów, Bełchatów, Białystok, Bielsko-Biała, Brodnica, Bydgoszcz, Bytom, Chojnice, Chorzów, Częstochowa, Elbląg, Ełk, Gdańsk, Gdynia, Gliwice, Głogów, Gniezno, Gorzów Wielkopolski, Grodzisk Mazowiecki, Grudziądz, Iława, Inowrocław, Jabłonna, Janki, Jastrzębie-Zdrój, Jelenia Góra, Józefosław, Kalisz, Katowice, Kędzierzyn-Koźle, Kielce, Kołobrzeg, Konin, Koszalin, Kraków, Kutno, Legionowo, Legnica, Leszno, Lubin, Lublin, Łomianki, Łomża, Łódź, Malbork, Mikołów, Mysłowice, Nowa Sól, Nowy Sącz, Nowy Targ, Nysa, Olkusz, Olsztyn, Oława, Opole, Ostrołęka, Ostróda, Ostrów Wielkopolski, Pabianice, Piekary Śląskie, Piła, Piotrków Trybunalski, Płock, Poznań, Pruszków, Racibórz, Radom, Raszyn, Reda, Ruda Śląska, Rumia, Rybnik, Rzeszów, Sieradz, Skierniewice, Słupsk, Sopot, Sosnowiec, Stara Iwiczna, Starachowice, Stargard, Starogard Gdański, Suwałki, Swarzędz, Szczecin, Świdnica, Świdnik, Świnoujście, Tarnowskie Góry, Tarnów, Tczew, Tomaszów Mazowiecki, Toruń, Tychy, Wałbrzych, Warszawa, Wejherowo, Włocławek, Wodzisław Śląski, Wołomin, Wrocław, Zabrze, Zakopane, Ząbki, Zielona Góra, Żory, Żyrardów.