Darmowe dostawy od IdoSell i ORLEN Paczki

Operator usług kurierskich ORLEN Paczka rozszerza współpracę z polską platformą sklepową IdoSell. Teraz ORLEN Paczka dołącza do jednej z ciekawszych usług w polskim e-commerce – Smile. Sieć Smile pozwala sklepom internetowym korzystającym z usług IdoSell na oferowanie darmowej dostawy do punktów odbioru paczek dla zamówień powyżej 50 zł.

- Chcemy, żeby sklepy działające na platformie IdoSell miały jeszcze większe możliwości sprzedażowe. Bardzo cieszymy się, że ORLEN Paczka dołącza do jednej z naszych sztandarowych usług. Jesteśmy przekonani, że ta współpraca przyczyni się do jeszcze lepszej konwersji zamówień, co przełoży się na dalszy wzrost dynamiki sprzedaży naszych merchantów – mówi Michał Tykarski, wiceprezes IAI, firmy, która odpowiada za rozwój platformy IdoSell.

- Oferta dostaw do automatów paczkowych w ostatnim roku zmieniła się nie do poznania. ORLEN Paczka odgrywa coraz większą rolę w całym ekosystemie e-commerce. Atrakcyjna cenowo, szybka i wygodna usługa logistyczna to nieodłączny element procesu zakupowego. Rozpoczęcie strategicznej współpracy ORLEN Paczki z IdoSell i włączenie w programie Smile to kolejny krok w rozwoju obu partnerów. Nie zatrzymujemy się i stawiamy za cel bycie liderem jakościowym na polskim rynku dostawców paczek – komentuje Bartosz Bielak, członek zarządu RUCH, operatora logistycznego ORLEN Paczki.

Szybka i darmowa dostawa przekłada się na zadowolenie konsumentów z zakupów. Dla e-biznesów to także szansa na zbudowanie i wzmocnienie swoich marek. Jeszcze do niedawna usługi pokroju Smile były wykorzystywane tylko przez platformy aukcyjne. IdoSell jako pierwsza platforma sklepowa w Polsce udostępniło merchantom rozwiązanie (po raz pierwszy w 2021 roku), które pozwala na oferowanie konsumentom darmowej dostawy do punktów odbioru.

IdoSell i ORLEN Paczka

IdoSell to platforma sklepowa rozwijana przez spółkę IAI. W 2022 roku GMV (łączna wartość sprzedanych towarów) w e-sklepach IdoSell wyniosło ponad 15 mld zł. Firma współtworzy sklepy internetowe, oferując zaawansowane technologicznie narzędzia i funkcjonalności, które pozwalają na dużą sprzedaż i ciągły rozwój biznesu. Współpracuje z takimi partnerami jak InPost, Klarna, Facebook, Google, Wish, Amazon. W 2021 roku do grupy IAI S.A. dołączyła węgierska platforma sklepowa Shoprenter.

ORLEN Paczka to usługa logistyczna dostawy do automatów paczkowych i punktów odbioru. Paczki dostarczane są w ciągu 1 dnia od nadania, a klienci mają 3 dni na ich odbiór. Sieć ORLEN Paczki liczy już 10 000 punktów nadań i odbiorów z czego 3 000 to automaty paczkowe. Do końca 2023 r. ORLEN Paczka będzie obsługiwać ponad 4000 automatów paczkowych.