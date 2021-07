DB Schenker uruchomił nowy terminal na Podkarpaciu i korzysta z chatbota

fot. Betty - chatbot DB Schenker

Towary klientów DB Schenker, którzy prowadzą biznes w południowo-wschodniej Polsce, są już obsługiwane w nowoczesnym terminalu przeładunkowym. Na terenie Parku Naukowo-Technologicznego „Rzeszów-Dworzysko”, na działce o powierzchni 4,4 hektara, powstał obiekt o powierzchni blisko 6000 mkw. Inwestycja wyniosła ok. 50 mln zł. Firma wdrożyła też komunikację z wykorzystaniem chatbota. Betty działa już we Francji oraz w Szwecji, gdzie obsługuje nawet 50% zapytań. Operator logistyczny planuje wdrożyć funkcjonalność chatbota we wszystkich krajach w Europie.

– W styczniu otworzyliśmy nowy terminal dla Lubelszczyzny, w lutym kolejny – dla klientów z Podkarpacia. W sumie, w ciągu kilkunastu miesięcy, zainwestowaliśmy około 100 mln zł w nowe obiekty. Mimo pandemii nie zatrzymujemy się. Jesteśmy w trakcie zaawansowanych prac związanych z kolejnymi inwestycjami w naszą sieć logistyczną – mówi Piotr Zborowski, CEO North & East Europe w DB Schenker.

Obiekt w Rzeszowie wchodzi w skład sieci 430 terminali DB Schenker w całej Europie, dedykowanych do obsługi transportu drogowego, dla klientów z różnych branż. Nowa lokalizacja jest dobrze skomunikowana z drogą ekspresową S19 i autostradą A4, a także lotniskiem Rzeszów Jasionka. Za budowę odpowiadała firma Panattoni, która współpracowała z operatorem także przy innych inwestycjach.

Wirtualna asystentka przez 24 godziny na dobę może udzielać odpowiedzi w języku polskim lub angielskim na pytania o status przesyłki i potwierdzenie dostawy. Potrafi też przekierować zapytanie do konsultanta, jeśli będzie wymagało ono głębszej analizy. Klienci mają dostęp do chatbota z poziomu głównej strony www.dbschenker.com/pl-pl. Aplikacja nie wymaga logowania.

Twórcy bota pracują nad dodaniem kolejnych funkcjonalności. Platforma chatbotowa, oparta na IBM Watson, została opracowana w Global Automation Competence Center w warszawskim centrum technologicznym DB Schenker (Schenker Technology Center Warsaw).

Imię Betty nosiła żona Gottfrieda Schenkera – założyciela firmy.