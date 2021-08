Decathlon uruchamia marketplace

fot. marketplace Decathlon

Producent sprzętu sportowego i sieć sklepów sportowych Decathlon otworzy swój ekosystem na zewnętrznych partnerów. Na decathlon.pl powstał sportowy marketplace, na którym będzie można kupić produkty od partnerów Decathlon.

Decathlon obecny jest w Polsce od 20 lat. Obecnie obroty firmy wynoszą w naszym kraju 2 mld zł, z czego ponad 27% to obrót w kanale digital. Teraz marka chce wzmocnić ten obszar, uruchamiając na swojej stronie marketplace.

Poza wiedzą Decathlon pomoże również w logistyce i serwisie. Produkty kupowane przez marketplace początkowo będą wysyłane do klientów przez partnerów Decathlonu, ale w kolejnych etapach planowane jest włączenie własnej logistyki do procesu marketplace. Decathlon zajmie się także obsługą ewentualnych zwrotów oraz będzie wsparciem w działaniach promocyjnych i marketingowych, zwiększając rozpoznawalność swoich partnerów oraz zapewniając im dostęp do rynków europejskich.

– W Decathlonie mocno stawiamy na współpracę z firmami tak samo dobrymi lub lepszymi niż Decathlon, a także na wspieranie lokalnych społeczności – mówi Paweł Ptasznik, lider marketplace Decathlon Polska. – Dzięki rozwojowi platformy marketplace na decathlon.pl znajdzie się jeszcze więcej sportowych produktów w przystępnych cenach, a w przyszłości również dodatkowych usług oferowanych przez partnerów Decathlon Marketplace – dodaje Ptasznik.



– Wierzę, że Decathlon może pełnić rolę akceleratora biznesu w branży sportowej w Polsce i bardzo mi na tym zależy – mówi Wojciech Zięba, CDO Decathlon Polska. – Poprzez platformę marketplace i efekt synergii będziemy w stanie, wraz z partnerami, rozwijać polskie firmy i jednocześnie jeszcze lepiej realizować misję Decathlon w Polsce – dodaje Zięba.