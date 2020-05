DeeZee, marka z grupy CCC otwiera sklepy online na czterech rynkach

Należąca do grupy CCC marka DeeZee otwiera swoje dedykowane sklepy online na czterech nowych rynkach zagranicznych: na Węgrzech, w Czechach, Słowacji oraz Rumunii. Dotychczas, poza rodzimym rynkiem, marka DeeZee posiadała sklep online na Ukrainie (deezee.com.ua) i platformę deezee.eu z możliwością dystrybucji na rynki europejskie.

DeeZee kieruje ofertę głównie do młodszych klientek poszukujących najnowszych trendów modowych w przystępnej cenie. W 2019 roku marka wypracowała przychody na poziomie ok. 130 mln zł, co oznacza ponad 100-proc. dynamikę przychodów rok do roku. Równocześnie to jedna z najszybciej rozwijających się marek w ofercie CCC. Obecnie DeeZee posiada łącznie sześć platform e-commerce i jest dostępna także w sklepach CCC (stacjonarnych i online) oraz na eobuwie.pl.

- W pierwszej kolejności wybraliśmy rynki, które są modowo podobne do polskiego, a także charakteryzują się dużą dynamiką wzrostu kanału e-commerce. Jest to ogromne wyzwanie technologiczne i organizacyjne, ale wierzymy, że jest to słuszny kierunek rozwoju. Chcemy, by przychody ze sprzedaży zagranicznej stanowiły coraz większy udział w naszych wynikach.

W październiku 2019 uruchomiliśmy testowo pierwszy zagraniczny sklep na Ukrainie, który dynamicznie się rozwija - sprzedaż na tym rynku stanowi obecnie już 10% całkowitej sprzedaży spółki – mówi Maciej Marchwicki, Członek Zarządu DeeZee odpowiedzialny za ekspansję.

Kolekcja SS jest w większości spójna dla wszystkich nowych rynków. Wyjątkowy design obuwia DeeZee połączony z efektywną strategią marketingową, w tym silną obecnością w social mediach pozwala na rozbudowywanie zaangażowanej międzynarodowej społeczności skupionej wokół marki. Wszystkie kanały społecznościowe DeeZee skupiają niemal 2 mln użytkowników, a samo konto marki na Instragramie ma obecnie ponad pół miliona obserwujących, co czyni je największym obuwniczym profilem modowym w Polsce.