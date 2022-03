Deli2.pl zmienia nazwę pierogów z ruskich na ...ukraińskie

"

Przypomnijmy, lista sieci handlowych, które bojkotują rosyjskie i białoruski produkty codziennie się wydłuża. Do tej pory takie deklaracje złożyły następujące sieci: Biedronka, Hebe, Maxima (Stokrotka) i Barbora, Hipper, Castorama, Netto, Rossmann, Super-Pharm, Topaz, Frisco, Carrefour, Polomarket, Kontigo, Żabka, Lidl oraz Aldi a także sklepy z alkoholami Al.Capone.

Sklep online deli2.pl powstał w grudniu 2020 roku. Obecnie marka Deli2 łączy 10 000 produktów od przeszło 30 renomowanych brandów. Kompletne zamówienie trafia do klientów w ciągu 24h. Platforma zyskała już prawie milion odsłon, co przełożyło się na ok. 300 tys. unikalnych użytkowników.