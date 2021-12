Deli2: Pomimo wzrostu cen żywności klienci nie ograniczają zakupów

- Przy produktach bardziej wyrafinowanych, droższych te wzrosty nie są tak odczuwalne. Jednak, przy produktach podstawowych widać wyraźną różnicę, mam tu na myśli np. mąkę, czy olej, przez co mocno podrożało pieczywo. Warzywa i owoce też są droższe niż rok temu. Oczywiście to przekłada się na wzrost wartości koszyka. Na razie w deli2.pl nie obserwujemy, aby z powodu wzrostu cen żywności ludzie się ograniczali z zakupami - po pierwsze nasza grupa docelowa wydaje się mniej wrażliwa na takie zmiany, a po drugie jesteśmy w jednym z najważniejszych sprzedażowo okresie roku, przed świętami Bożego Narodzenia. W Polsce tradycja przygotowywania świąt na bogato, z rozmachem, jest bardzo silna i zazwyczaj nie jest to okres, w którym konsumenci oszczędzają - dodaje Marlena Żurawska-Szuter.

Jaka jest średnia cena produktów w internetowym sklepie Deli2 oraz sklepie stacjonarnym?

- Na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi, ponieważ przy tak szerokim i zróżnicowanym asortymencie (ponad 10 000 produktów) każda kategoria, czy nawet podkategoria charakteryzuje się inną ceną. Wiadomo, że zwykły pstrąg będzie miał inną cenę niż np. ekologiczny. I tak jest z większością produktów w sklepie. Mamy produkty za kilka zł, jak i alkohole za parę, paręnaście tysięcy zł, na które też jest zapotrzebowanie na rynku. Można u nas zakupić polskie wędliny bez peklosoli za kilkadziesiąt zł za kilogram, jak i włoskie oryginalne szynki parmeńskie, przy których cena wzrasta do nawet kilkuset zł. Ceny w sklepie online oraz sklepie stacjonarnym staramy się utrzymywać na tym samym poziomie, aby klient który zmienia u nas kanały zakupu miał takie same doświadczenia zakupowe - podkreśla nasza rozmówczyni.

Jak wygląda koszyk zakupów w Deli2?

- Aktualnie widzimy wzrost zainteresowania produktami typowo świątecznymi, ale także sylwestrowymi. Konsumenci powoli zapoznają się z ofertą świeżych ryb, aktualnie dużą część zakupów stanowią słodycze – zarówno bombonierki, jak i bardziej nietypowe produkty, tj. włoskie pralinki, czy greckie chałwy. Zainteresowaniem cieszą się zestawy prezentowe w wersji słodkiej, jak i wytrawnej. Powoli też sprzedają się szampany. Dla naszych klientów, którzy doceniają dobrą, polską kuchnie, ale niestety nie mają czasu, chęci, czy umiejętności gotowania przygotowaliśmy wraz z naszymi dostawcami ofertę świąteczną – gotowe boxy wigilijne, czy dania świąteczne po prostu do odgrzania czy zapieczenia podczas świąt. Np. oferta pierogów, czy barszczu wigilijnego lub zupy grzybowej od Kuchni Gessler, czy oferta mięs od Crazy Butcher oraz Boucherie. Polacy pokochali dobrej jakości dania, jak w restauracji i chętnie widzą je w niezmienionej formie na swoim stole. Uważam, że ta kategoria będzie się bardzo dobrze w przyszłości rozwijać. Myślę, że te święta będą przebiegać w innej atmosferze niż zeszłoroczne, ludzie pragną normalności, spotkań przy rodzinnym stole, co widać w zakupach, które są zdecydowanie większe - podsumowuje Marlena Żurawska-Szuter.