DeliGoo uruchamia oddział w Warszawie

Polski startup DeliGoo uruchomił oddział w Warszawie, oferując restauratorom i przedsiębiorcom ze stolicy szybkie dostawy posiłków oraz przesyłek. To już 20. miasto, w którym obecni są kurierzy firmy.

DeliGoo to startup, który rozwiązuje problem logistyki ostatniej mili w polskich miastach. Kurierzy w charakterystycznych niebieskich strojach dostarczają zamówienia z restauracji, zakupy ze sklepów, a także m.in. przesyłki między firmami. DeliGoo wykorzystuje własne oprogramowanie logistyczne, umożliwiające planowanie tras, a także śledzenie dostaw w czasie rzeczywistym. Dzięki temu kurierzy mogą m.in. łączyć zamówienia, unikając tzw. pustych przebiegów, przy jednoczesnym zachowaniu terminów dostaw.

Od początku listopada kurierzy DeliGoo obecni są w Warszawie, rozwożąc zamówienia z tutejszych restauracji oraz sklepów. W październiku DeliGoo wystartowało także w Gdyni i Kielcach. W sumie firma ma już w Polsce 20 oddziałów, które prowadzi samodzielnie oraz w modelu franczyzowym. W całym kraju kurierzy DeliGoo dostarczają jedzenie z ponad 700 restauracji (w tym m.in. lokali sieci Bobby Burger, Da Grasso, Dominium, Krowarzywa, czy Manekin), a także sklepów – m.in. drogerii Hebe.

– Dostawy na żądanie to dziś w gastronomii właściwie konieczność, ale także w innych branżach cieszą się popularnością wśród klientów. Zarówno restauratorzy, jak i właściciele sklepów, dotychczas mogli wybierać przede wszystkim między zatrudnianiem własnych dostawców, a oferowaniem swoich dań i produktów w portalach i płacenie im wysokiej prowizji. DeliGoo to rozwiązanie, które łączy najlepsze cechy obu rozwiązań: daje dostęp do technologii i sieci kurierów, którzy są zawsze do dyspozycji, ale pozwala firmom prowadzić sprzedaż samodzielnie i zachować niezależność – mówi Konrad Dymek, CEO i współzałożyciel DeliGoo.

– Obsługujemy setki tysięcy zamówień miesięcznie w całej Polsce, dostarczając posiłki i zamówione produkty z ponad 700 restauracji oraz sklepów. Cieszymy się, że teraz możemy oferować nasze usługi także firmom i konsumentom z Warszawy. Widzimy też rosnące zainteresowanie ze strony e-commerce oraz sklepów, które dotychczas w ogóle nie prowadziły sprzedaży wysyłkowej. Pracujemy też nad rozwiązaniami, które ułatwiają sprzedaż przez internet. Oferujemy na przykład strony do zamówień online, wraz z obsługą płatności. Dzięki temu restauracje mogą szybko rozpocząć przyjmowanie zamówień przez internet – mówi Łukasz Rybak, CSO i współzałożyciel DeliGoo.