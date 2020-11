Delikatesy Centrum uruchamiają usługę click&collect

Delikatesy Centrum kolejną siecią z usługą click&collect, fot. materiały prasowe

Sieć supermarketów Delikatesy Centrum, organizowana przez Grupę Eurocash, uruchomiła usługę „click&collect” - klienci będą mogli zamówić swoje zakupy przez internet, a następnie odebrać je w wybranej placówce sieci. Usługa dostępna jest w ponad 1 200 supermarketów w całej Polsce. W ofercie online Delikatesów Centrum znaleźć można około 6 700 produktów.

- Wprowadzenie usługi click&collect to nasza odpowiedź na potrzeby konsumentów w związku z epidemią koronawirusa, ale także naszych klientów – franczyzobiorców prowadzących placówki pod szyldem Delikatesy Centrum – mówi Noel Collett, dyrektor generalny Delikatesów Centrum w Grupie Eurocash. Rozwiązanie to pozwala na szybkie i bezpieczne zakupy, zmniejsza również czas przebywania w sklepie, a naszym klientom zapewnia kolejne rozwiązanie, które może podnosić ich konkurencyjność na rynku. Aktualnie jesteśmy na etapie intensywnych prac związanych z wdrażaniem kolejnych funkcjonalności i udoskonalaniem systemu. Planujemy wdrożyć usługę we wszystkich placówkach sieci i rozbudować naszą ofertę online do 7 tysięcy produktów do końca tego roku – dodaje Noel Collett.

Korzystanie z usługi jest proste – wystarczy wejść na stronę internetową sieci, z dostępnej listy placówek wybrać najbliższy sklep i skompletować swoją listę zakupów. Płatność realizowana jest na miejscu w sklepie. Łączna wartość jednorazowych zakupów dokonanych w systemie click&collect może wynosić od 50 do 300 zł, zakupy kompletowane są w ciągu maksymalnie 5 godzin, a klient ma 24 h na ich odebranie. Podczas odbierania zamówienia klient może uzupełnić zakupy.

W ramach sieci Delikatesy Centrum działa obecnie 1 565 placówek.