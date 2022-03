Delio by Żabka wystartowało. W e-sklepie można rezerwować alkohol, odbiór osobisty

- Chcesz by domowe zakupy były lekkie? Rozgość się w delio i skorzystaj z 150 zł zniżki. W jednym miejscu znajdziesz produkty dla domu, siebie i bliskich w dobrych cenach. Zarówno te smaczne, jak i użyteczne! Niezależnie od tego, co kupisz, w delio wybór zawsze jest pewny - wszystkie produkty są jakościowe oraz punktualne. To Ty wybierasz porę dostawy, tak więc paczka pełna dobra przyjdzie do Ciebie “na czas”, jeszcze tego samego dnia - tak reklamuje się nowa platforma Żabki.

Oferta platformy została podzielona na 5 kategorii: warzywa i owoce; nabiały, sery, jaja; woda; napoje oraz słodycze i gumy.

Na razie dostawy są dostępne na terenie 10 dzielnic Warszawy.

Rezerwacja alkoholi

W e-sklepie prezentowane są także napoje alkoholowe, których sprzedawcą jest Lite 24 sp. z o.o. .Mogą być one zamawiane za pomocą witryny

(rezerwacja) i nabywane osobiście przez klienta albo osobę przez niego upoważnioną w punkcie sprzedaży prowadzonym przez Lite 24 sp. z o.o.

Startup Lite e-Commerce działający w ramach Grupy Żabka odpowiada za wdrożenie i rozwój rozwiązań handlu elektronicznego. W październiku ubiegłego roku światło dzienne ujrzała ich aplikacja Jush, przygotowana we współpracy z właścicielem największej sieci sklepów convenience w Polsce.