delio z aplikacją zakupową

Aplikacje mobilne towarzyszą nam już na każdym kroku. Używamy ich w wielu aspektach naszego życia, począwszy od komunikacji z bliskimi, a kończąc na załatwianiu formalnych spraw. W związku z tym kwestią czasu było, kiedy delio doczeka się dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne – mówi Aleksander Popek, CTO w Lite e-Commerce.

Zakupy przez aplikację delio

Aplikacja została zaprojektowana według najnowszych trendów, dzięki czemu jest łatwa w obsłudze, a wyszukiwanie produktów jest proste dzięki zoptymalizowanemu silnikowi wyszukiwania.

Jak zapłacić za zakupy w delio

Aplikacja pozwala również dokończyć proces zamówienia rozpoczęty na stronie internetowej, jak i na odwrót. Za zakupy zapłacimy, tak jak w przeglądarkowej wersji delio, kartą lub BLIKiem.

Wiemy, że w dzisiejszym świecie mamy coraz mniej czasu. Dlatego dążymy do tego, żeby proces związany ze złożeniem zamówienia był dla naszych klientów intuicyjny i łatwy. Idea przyświecająca nam przy tworzeniu aplikacji była bardzo prosta. Chcieliśmy zaproponować takie rozwiązanie, z którego sami byśmy chcieli korzystać. I to się udało – mówi Feym Fliegner, CPMO w Lite e-Commerce.

Gdzie jest dostępna aplikacja delio

Aplikacja delio jest dostępna dla wszystkich klientów. Wystarczy pobrać ją z App Store lub Google Play. Jej inauguracja była poprzedzona zamkniętymi testami w formule "friends and family", co pozwoliło na zoptymalizowanie procesów operacyjnych związanych z wdrożeniem na rynek. Twórcy, chcąc jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby klientów, zapowiadają, że wraz z kolejnymi aktualizacjami, aplikacja będzie wzbogacana o nowe funkcje, które mają zwiększać wygodę zakupów w aplikacji delio. Będzie to m.in. możliwość dodania produktów do ulubionych, powtórzenie archiwalnego zamówienia czy filtrowanie po dostępnych tagach.

delio zamraża ceny do końca października

Ceny niektórych produktów zamrożone do końca października

Supermarket online delio uruchomił własną akcję, która ma przeciwdziałać skutkom inflacji. Do końca października br. ceny 500 towarów nie zostaną podniesione. W ramach kampanii zaprojektowano również landing page, który prezentuje całą promocyjną ofertę delio.