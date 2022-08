Delio zamraża ceny 500 produktów

Od 1 sierpnia 2022 r. delio uruchomiło własną akcję, która ma przeciwdziałać skutkom inflacji.

Supermarket online zadeklarował, że nie będzie podnosił cen wybranych produktów ze swojego asortymentu do końca października bieżącego roku.

Delio zamraża ceny

Chodzi o 500 towarów, również tych pierwszej potrzeby, zarówno lokalnych marek, jak i znanych ogólnopolskich i globalnych firm. W ramach kampanii zaprojektowano również specjalny landing page, który prezentuje całą promocyjną ofertę delio.

Na naszej liście znalazły się nie tylko produkty pierwszej potrzeby, jak pieczywo czy masło, sery i wędliny, lecz także napoje, słodycze, przekąski czy gotowe dania. Są to starannie wybrane towary, które cieszą się dużą popularnością. W ten sposób chcemy dać naszym klientom poczucie stabilności w ciężkich czasach, kiedy koszty życia z miesiąca na miesiąc rosną. W tym okresie gwarantujemy im, że cena tych 500 produktów nie zwiększy się nawet o jeden grosz – mówi Zuzanna Dębowska, CCO Lite e-Commerce.

Dodatkowe oszczędności z akcją promocyjną

Dodatkowo, dzięki specjalnej akcji promocyjnej z okazji lata, klienci delio mogą zaoszczędzić aż do 400 zł. Udział w promocji mogą wziąć zarówno nowi, jak i dotychczasowi użytkownicy. Każdy z nich przy zamówieniu za minimum 100 zł będzie mógł skorzystać z jednego z dziesięciu kuponów zniżkowych w wysokości 40 zł. Wystarczy, że w trakcie zakupów użyje kodu „LATO” (należy pamiętać o wielkich literach), a rabat zostanie automatycznie doliczony do koszyka. Akcja rabatowa trwa do 30 września br.

Obecnie delio działa na terenie Warszawy, Piaseczna i Konstancina. Jednak odpowiedzialny za usługę startup Lite e-Commerce zapowiada, że już wkrótce supermarket online będzie dostępny w kolejnych miastach w Polsce.

Lite e-Commerce Sp. z o.o. - to spółka odpowiedzialna za rozwiązania e-commerce, która skupia się na tworzeniu technologii, produktów oraz zarządzaniu operacjami e-commerce.