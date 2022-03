Deliveroo wkracza na rynek dostaw ekspresowych

Deliveroo wkracza na rozwijający się rynek przesyłek ekspresowych. Po uruchomieniu usługi w Wielkiej Brytanii w październiku zeszłego roku, firma wprowadza ultraszybką dostawę również do Włoch. Deliveroo Hop obiecuje dostarczać artykuły spożywcze z dark store'ów w ciągu dziesięciu minut.

Pierwsze lokalizacje Hop ruszyły w Londynie, we współpracy na wyłączność z brytyjską siecią supermarketów Morrisons. Deliveroo dostarcza zamówienia spożywcze online z 320 sklepów tej sieci od początku pandemii w 2020 roku. Jednak dzięki dark store'om Hop w strategicznych lokalizacjach ten proces można jeszcze przyspieszyć.

Współpraca z Carrefourem

Usługa jest obecnie uruchamiana również we Włoszech, ale we współpracy z Carrefourem. Firmy współpracują ze sobą już od jakiegoś czasu we Włoszech, Francji i Belgii.

W niektórych częściach Mediolanu zamówienie będzie mogło być teraz dostarczone w ciągu dziesięciu minut, dzięki dark store'om z asortymentem około 2000 produktów. Deliveroo rozszerzy w przyszłości usługę na Rzym i inne włoskie miasta.