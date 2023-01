Delivery zmienia oblicze. Trendy Glovo na 2023 rok

Jeszcze w 2014 r. tylko 1% Polaków deklarowało swoją przynależność do przedstawicieli wegetarianizmu. W 2019 r. było to już ok. 8%.

W 2022 r. duży wzrost popularności odnotowała kuchnia bliskowschodnia, osiągając znacznie ponad 100% wzrost liczby zamówień.

W 2023 r. możemy spodziewać się, że coraz więcej osób będzie oczekiwało możliwości zamawiania takich produktów, jak książki, kwiaty czy elektronika.

Polska staje się coraz bardziej wegetariańska

Jeszcze w 2014 r. tylko 1% Polaków deklarowało swoją przynależność do przedstawicieli wegetarianizmu (CBOS). W 2019 r. było to już ok. 8%. Natomiast dzisiaj 44% badanych Polaków w wieku 15–29 lat deklaruje zmniejszenie ilości spożywanego mięsa (raport Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie oraz Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju "Atlas Mięsa" z 2022 r.).

Młode pokolenie kształtuje zatem wegetariańską przyszłość. Potwierdzają to także dane Glovo. Polska znalazła się, obok Hiszpanii i Włoch, wśród krajów z największą liczbą zamówień potraw wegetariańskich. Cała kategoria tych dań wzrosła rok do roku o 57%.

Jedną z najszybciej rosnących na popularności alternatyw dla klasycznych mięsnych potraw jest wegetariańska lub wegańska wersja ramenu. W 2022 r. Glovo dostarczyło najwięcej dań wegetariańskich w Warszawie. Stolica Polski w wielu międzynarodowych rankingach zajmuje wysokie miejsca pod względem popularności wegetarianizmu. Jednocześnie Białystok odnotował najszybszy, ponad 300% wzrost liczby zamówień opcji wegetariańskich. W przyszłości możemy się zatem spodziewać, że pozostałe miasta będą gonić pod tym względem Warszawę.

Warto także zaznaczyć, że wciąż duży wpływ na popularność wegetarianizmu w Polsce ma tradycja i religia. Piątek, w który wiele osób decyduje się na post właśnie ze względów tradycyjnych, jest dniem z największą liczbą zamówień potraw bezmięsnych.

Liderzy potraw: kuchnia bliskowschodnia, sushi i kuchnia polska

W 2022 r. duży wzrost popularności odnotowała kuchnia bliskowschodnia, osiągając znacznie ponad 100% wzrost liczby zamówień. Chociaż w Polsce wciąż najwięcej zamawia się pizz, burgerów i kebabów, to na uwagę zasługują dwa bardzo szybko rosnące na popularności segmenty - sushi i kuchnia polska. Sushi staje się niezwykle popularne w Szczecinie, którego mieszkańcy rok do roku (2021-2022) zamówili o 357% więcej sushi. Zdecydowanie najpopularniejszym rodzajem Sushi jest Nigiri z tuńczykiem, a dniem z największą liczbą zamówień – niedziela.

W przypadku kuchni polskiej niekwestionowanym liderem w kraju jest tradycyjny schabowy. Jak się okazuje, popularność polskich dań różni się w odniesieniu do miast. Warszawa wierna jest tradycji, ale to w Łodzi najczęściej zamawiany jest rosół z makaronem, a w Krakowie - pierogi z ziemniakami, twarogiem i pieprzem.

Jednak na miano „największych miłośników polskiej kuchni”” zasłużyli mieszkańcy Rybnika, gdzie odnotowano ponad 500% wzrost liczby zamówień potraw z polskiej kuchni.

Dostawy zakupów spożywczych coraz popularniejsze

Polska, obok Rumunii i Hiszpanii, znalazła się wśród trzech krajów z największą liczbą zamówień spożywczych. Globalnie trzy najczęściej zamawiane produkty z supermarketów to woda butelkowana, piwo oraz banany. Analizy wskazują, że należy spodziewać się dalszego wzrostu popularności zakupów spożywczych z dostawą tego samego dnia – klienci doceniają wygodę, szybkość i oszczędność czasu.

W Polsce na uwagę zasługuje rosnąca popularność partnerów Glovo, którzy oferują wyroby alkoholowe. W 2022 r. swoją ofertę na Glovo udostępniły m.in. Duży Ben, Świat Alkoholi 24, Roberto & Franc, Wermut, Nowy Browar Gdański, Smaki Azerbejdżanu czy PiwoWar. W 2023 r. możemy się spodziewać dalszego wzrostu popularności Q-Commerce, czyli ekspresowych dostaw do domu. Glovo w tym obszarze współpracuje z Biedronką w ramach usługi BIEK, czyli dostaw zakupów spożywczych w 20 minut.

Zamawiamy coraz więcej produktów niespożywczych

W 2023 r. możemy spodziewać się, że coraz więcej osób będzie oczekiwało możliwości zamawiania takich produktów, jak książki, kwiaty czy elektronika. Globalnie, liczba zamówień złożonych przez Glovo w sklepach wykraczających poza kategorię spożywczą wzrosła o 120% w 2022 r. w stosunku do 2021 r. Najpopularniejszą kategorią pod względem liczby zamówień były książki, a także produkty dla zwierząt, kosmetyki, upominki i kwiaty.

W Polsce na uwagę zasługuje wzrost o ponad 300% liczby zamówień kwiatów, spośród których Polacy zdecydowanie najczęściej zamawiali storczyki. Glovo najwięcej kwiatów dostarczyło w Dzień Kobiet, na drugim miejscu były Walentynki. Pierwsze zamówienie w Glovo w kategorii „kwiaty” pod hasłem „Bukiet Miłości” złożył 8 stycznia 2022 r. mieszkaniec Krakowa. Na uwagę zasługuje także rosnąca popularność książek i artykułów biurowych (ponad 50% wzrost). Najwięcej książek i materiałów biurowych Glovo dostarczyło w Dzień Dziecka, spośród dostępnych artykułów najczęściej zamawiany był balon foliowy z numerem 1.

Glovo, w odpowiedzi na trend rosnącej popularności produktów niespożywczych, nawiązało w 2022 r. partnerstwa tworzące nowe kategorie na polskim rynku. Dzięki współpracy z Fale Loki Koki, Glovo dostarcza kosmetyki. Poprzez współpracę z Homla otwiera kategorię wyposażenia wnętrz. Dzięki ofercie Laurella w Glovo powstała kategoria dostaw ubrań jeszcze tego samego dnia.

Rosnący trend zakupów niespożywczych potwierdza także możliwość zamówienia „Cokolwiek” w aplikacji Glovo. Dzięki niej użytkownicy mogą dokładnie napisać, czego potrzebują i z jakiego sklepu, a kurier dostarczy wybrane przedmioty. Do najciekawszych zamówień w 2022 r. należy zaliczyć: zegarek z ukrytą mini kamerą, 100 wkładów do bitej śmietany oraz tarczę diamentową 400 mm i otwornicę diamentową.