Depenbrock Polska ogłoszony wykonawcą MDC2 Park Łódź South. Inwestycja będzie w Głuchowie

MDC² - razem z inwestorem – Fortress Real Estate Investments Limited (Fortress) przewodzi zmianom w zakresie rozwoju zrównoważonego budownictwa magazynowego w Polsce.

Depenbrock Polska będzie generalnym wykonawcą parku magazynowego MDC2 Park Łódź South.

Dzięki współpracy firm pod Łodzią powstanie jeden z najbardziej zrównoważonych środowiskowo obiektów magazynowych dostępnych na rynku o powierzchni ponad 80 000 m2.

Właścicielem i inwestorem jest Fortress Real Estate Investments Limited (Fortress), spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu (JSE), właściciel portfela nieruchomości komercyjnych. Deweloperem projektu jest MDC2.

Fortress, MDC2 i Depenbrock Polska wyznają te same wartości - wdrażanie strategii ESG jest kluczowym elementem podejmowania wszelkich decyzji co stawia spółki w pierwszym szeregu firm realizujących najbardziej zrównoważone środowiskowo obiekty magazynowe na polskim rynku. Depenbrock do projektu w Głuchowie dodatkowo wnosi wartości wynikające z dziesiątek lat doświadczenia na rynku budowlanym, a także z odważnego podejścia do wdrażania innowacyjnych rozwiązań, które wdraża z sukcesem na rynku budowlanym.

„Współpracujemy z najlepszymi. Dzięki przemyślanej kulturze organizacyjnej w naszym portfolio można znaleźć partnerów, którzy wspólnie z nami umacniają pozycję liderów rynkowych. Najważniejsze są dla nas wspólne wartości. Realizujemy ekologiczne, bezpieczne i przemyślane miejsca do magazynowania, dystrybucji oraz produkcji. MDC2 Park Łódź South będzie stanowić potwierdzenie tego, że każdy wysiłek wkładany w wykonywane przez nas projekty oznacza najwyższą jakość” – mówi Marek Bodak, Prokurent, Depenbrock Polska.

Standardem w MDC2 jest wybór generalnego wykonawcy spełniającego ważne kryteria związane z zasadami zrównoważonego budownictwa, uwzględniające między innymi wskazania dotyczące niskoemisyjności używanych materiałów (w tym, m.in. betonu i stali), wykazania Deklaracji Środowiskowej Produktów, badania wpływu produktów na środowisko w poszczególnych etapach ich życia, szczegółowych analiz szczelności konstrukcji, jak również kompleksowego LCA (pol. analiza cyklu życia budynku).

Badanie LCA obejmuje dokładną inwentaryzację energii i materiałów i ocenia ich skumulowany potencjalny wpływ na środowisko. Celem jest udokumentowanie i poprawa ogólnego profilu środowiskowego centrum logistycznego.

Do budowy MDC2 Park Łódź South zaplanowano między innymi użycie betonu niskoemisyjnego. Zastosowana zostanie także stal o obniżonym śladzie węglowym. Przed podpisaniem umów firmy przeprowadziły analizę materiałów budowlanych pod kątem pochodzenia i procesu produkcji. Zatrudniony generalny wykonawca dostarczy zatem materiały budowlane z certyfikatem EPD (Deklaracja Środowiskowa Produktu). Oprócz szeregu ekologicznych rozwiązań swoistych dla obiektów MDC2 obejmujących wykorzystanie energii słonecznej, innowację będą stanowić pompy ciepła, które zostaną zastosowane w biurach firmy Notino. Koniec budowy zwieńczą szczegółowe testy szczelności budynków, które dopełnią całość przemyślanej koncepcji zrównoważonego rozwoju projektu.

„Naszym priorytetem w projektowaniu i budowie MDC2 Park Łódź South był taki dobór generalnego wykonawcy, by zapewnić przyszłym użytkownikom najwyższej klasy budynki przy zachowaniu ich możliwie najniższej emisyjności. Zaufanie do Depenbrock Polska – kompetentnej odpowiedzialnej społecznie firmy – to klucz do sukcesu. Odczują to osoby pracujące w obiekcie i przebywające na jego terenie. W sposób szczególny przełoży się to na środowisko, ponieważ wpływ parku logistyczno-dystrybucyjnego na nie będzie ograniczony do niezbędnego minimum. Naszymi projektami podkreślamy, jak ważna jest dbałość o otoczenie, w którym żyjemy. Chcemy, by nasza działalność pozytywnie wpływała na całość branży magazynowej, najemców, a także – priorytetowo – na jakość życia przyszłych pokoleń” – mówi Piotr Kowalski, Dyrektor ds. budowlanych, MDC2.