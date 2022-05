Deseo: rozwijając e-commerce korzystamy z wielu narzędzi

W jaki sposób zmienił się rynek e-commerce w przeciągu ostatnich lat?

Ostatnie lata, jak wiemy, nie były łatwe dla wielu branż. Był to jednak świetny czas na rozwój rynku e-commerce, trochę wymuszony, ale dzięki temu można było poczuć wiatr w żaglach i zaobserwować niesamowity rozwój wielu nowych marek na kanale online. Sam klient na rynku online stał się jeszcze bardziej wymagający, szczególnie jeśli chodzi o czas realizacji zamówienia, szybkość dostawy i jej koszt.

Co jest obecnie największym wyzwaniem na rynku e-commerce?

Moim zdaniem - sprostanie galopującym cenom, przede wszystkim surowców, ale i kosztów pracy, transportu, itp. Wynika to z różnych czynników: wojny, galopującej inflacji czy zmian w przepisach.

Obecnie wahania cen wielu surowców są bardzo dynamiczne, ceny niektórych z nich wzrosły na przykład o 100%. Jeśli firma nie upilnuje wszystkich danych – sytuacja może szybko stać się dramatyczna.

W DESEO tworzymy desery z kilku tysięcy surowców. Proszę sobie wyobrazić, jak trudną pracą jest trzymanie ręki na pulsie i ciągłe monitorowanie cen tak ogromnej liczby produktów. To będzie teraz największym wyzwaniem.

Jak duży zespół ludzi odpowiada za rozwój e-sprzedaży w Państwa firmie?

Nie mamy wprost jednego zespołu odpowiedzialnego za działania e-commerce, ponieważ za część procesów sprzedaży odpowiadają również nasze lokale. Można jednak powiedzieć, że za działania kanału e-commerce odpowiadają trzy osoby, z dużym wsparciem reszty zespołu, zarówno w centrali jak i w pozostałych punktach.

Jakie technologie są u Państwa wykorzystywane do prowadzenia efektywnej sprzedaży w e-commerce?

Nasza sprzedaż e-commerce jest jeszcze na bardzo niskim stopniu rozwoju, dużo jeszcze przed nami. Pracujemy na dedykowanej platformie opartej na silniku Woocommerce, podpierając się oczywiście szeregiem narzędzi analitycznych jak np. HotJar czy Google Optimize. Korzystamy również z narzędzi w kanałach social media jak NapoleonCat czy marketing automation za pomocą MailChimpa.

Czy nowe firmy mają jeszcze szansę siły przebicia pośród tak wielu i tak dużych marek internetowych?

Oczywiście, że tak. Zawsze jestem zdania, że w Internecie jest miejsce dla każdego. Zobaczmy to właśnie na przykładzie tych największych. Gdy do Polski wchodził eBay, każdy wieścił koniec Allegro. Tak samo było później z Amazone, AliExpressem, czy teraz z Shopee. Z resztą podobna sytuacja była w branży fashion, gdy do Polski wchodziło Zalando. Po dziś dzień nie dość, że polskie marki świetnie radzą sobie na tym rynku, to mamy również mnóstwo mniejszych firm, które rozwijają swoje marki.

Co Pana zdaniem jest kluczowe w roli dyrektora e-commerce?

Dyrektor e-commerce nie istniałby przede wszystkim bez swojego zespołu, bardzo cennego w dzisiejszych czasach. Zebranie najlepszych ekspertów wymaganych do osiągniecia sukcesu w danej branży jest kluczowe do odpowiedniego zaplanowania celów i ich realizacji. Ważne jest również to, że poza dążeniem do realizacji celów liczy się tutaj również pasja i chęć rozwoju, bo rynek e-commerce jest niezwykle dynamiczny. Takie cechy powinien mieć zarówno dyrektor e-commerce jak i jego zespół.

Jak postrzega Pan przyszłość rynku? Jakie trendy go zdominują?

Moim zdaniem rynek e-commerce czeka jeszcze większa automatyzacja, zarówno działań marketingowych jak i procesów logistycznych. Przyśpieszy to obsługę klienta.

Założycielami DESEO Patisserie & Chocolaterie są Łukasz Smoliński i Natalia Sitarska, para podróżników prowadzących od wielu lat blog podróżniczo-kulinarny Tasteaway. Zakochani w nowoczesnym cukiernictwie w 2015 roku postanowili otworzyć własną cukiernię w Warszawie. Obecnie w stolicy działa pięć lokali pod marką DESEO. Obecnie