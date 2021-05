Deweloper powierzchni magazynowych ze wzrostem przychodów

Grupa BIK zarządza aktualnie czterema parkami logistycznymi, fot. materiały prasowe

Grupa BIK opublikowała wyniki finansowe, zgodnie z którymi w I kwartale 2021 roku osiągnęła 5,4 mln zł skonsolidowanych przychodów, czyli o 47% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku

Deweloper powierzchni magazynowych i handlowych w I kwartale 2021 r. osiągnął 5,4 mln zł skonsolidowanych przychodów. Był to wynik o 47% wyższy niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Grupa BIK w pierwszych trzech miesiącach br. wypracowała jednocześnie 3,5 mln zł zysku na działalności operacyjnej oraz 0,8 mln zł zysku netto. W analogicznym okresie poprzedniego roku było to odpowiednio: 13,7 mln zł oraz 5,5 mln zł. Wartość kapitałów własnych (aktywów netto) wzrosła od początku roku o blisko 1% do 102,3 mln zł. Z kolei wartość nieruchomości inwestycyjnych zwiększyła się o około 1,5% do 177,5 mln zł.

„Początek roku był dla nas kolejnym udanym okresem. Branża magazynowa pozostaje odporna na kryzys wywołany pandemią COVID-19. Żadna z naszych umów najmu nie została rozwiązana z powodów związanych z pandemią. Popyt na nowoczesne powierzchnie utrzymuje się jednocześnie cały czas na wysokim poziomie. Dlatego ruszyliśmy już z rozbudową naszego parku logistycznego pod Wrocławiem, który do końca tego roku dostarczy około 22,5 tys. m2 nowej powierzchni komercyjnej. Oddanie do użytkowania, wiosną zeszłego roku, pierwszego etapu tej inwestycji przełożyło się teraz na znaczący wzrost przychodów z najmu. W związku ze stabilizacją kursu euro w pierwszym kwartale br. znacznie mniejszy wpływ miała natomiast aktualizacja wyceny nieruchomości inwestycyjnych. W analogicznym okresie minionego roku istotnie podbiła ona wynik na działalności operacyjnej i w konsekwencji także wynik netto” - powiedział Mirosław Koszany, Prezes Zarządu Biura Inwestycji Kapitałowych S.A.

Grupa BIK zarządza aktualnie czterema parkami logistycznymi: Centrum Logistycznym Kraków I, Centrum Logistycznym Kraków II, BIK Park Sosnowiec II oraz BIK Park Wrocław I.