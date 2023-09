DHL eCommerce z największą siecią punktów obsługi paczek w Europie. 100-tysięczny punkt otwarto w Polsce.

Według najnowszych badań DHL, ponad 50% konsumentów w naszym kraju preferuje dostawę przesyłki do punktu nadań i odbiorów, który znajduje się np. w ulubionym sklepie.

Mocna sieć punktów obsługi paczek DHL eCommerce

Sieć punktów nadań i odbioru przesyłek DHL obejmuje łącznie 28 krajów w Europie.

- DHL eCommerce aspiruje do świadczenia klientom e-commerce niezawodnych, przystępnych cenowo i zrównoważonych usług dostawy. To właśnie konsumenci są zawsze w centrum naszej działalności – mówi Pablo Ciano, CEO DHL eCommerce. - Podstawą naszych usług jest rozległa sieć out of home delivery oraz wiedza cyfrowa i eksperckość. Z niemal nieograniczonym potencjałem wzrostu działamy w jednym z najbardziej ekscytujących segmentów branży. To w jaki sposób wykorzystamy ten potencjał, wpłynie na to, jak osiągniemy cele. Teraz jest czas na inwestycje i rozwój".

Ponieważ liczba aktywnych klientów e-commerce w Europie stale rośnie, wzrasta również zapotrzebowanie na punkty odbioru i nadań w obszarach miejskich i metropolitalnych. Jednocześnie mocna sieć out of home delivery odgrywa kluczową rolę zarówno dla małych, jak i dużych platform

e-commerce, zapewniając kompleksową i wygodną logistykę dostaw i zwrotów dla ich klientów.

DHL eCommerce nawiązało współpracę z logistycznym oddziałem firmy Alibaba

Dla przykładu w Polsce, DHL eCommerce nawiązało współpracę z Cainiao, logistycznym oddziałem firmy Alibaba, w celu rozwinięcia największej sieci OOH. Ostatnio podpisana umowa o przejęciu MNG Kargo w Turcji i współpraca z Poste Italiane we Włoszech również przyczynią się do dalszego rozwoju europejskiej sieci DHL eCommerce.

Rosnące zapotrzebowanie na elastyczne opcje dostawy

Klienci kupujący online coraz częściej oczekują niezawodnych, przystępnych cenowo i zrównoważonych usług dostawy i zwrotów. Wyniki badania Online Shopper Survey, zleconego przez DHL, podkreślają ten trend. W badaniu 24% respondentów z Europy stwierdziło, że chce odbierać swoje paczki w punktach obsługi paczek. Jest to najwyższy wynik w porównaniu do innych części świata. W Azji i na Pacyfiku wynosi on 11%; w Afryce Subsaharyjskiej 8,5%; w Ameryce Północnej 7,5%; na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej 6,5% oraz w Ameryce Łacińskiej 6%.

W badaniu 47% Europejczyków stwierdziło również, że ich doświadczenie zakupowe byłoby lepsze, gdyby więcej punktów nadań i odbioru przesyłek było dostępnych bliżej ich domu. Jednak to właśnie w Polsce konsumenci są liderami korzystania z usług sieci OOH. Aż 55% preferuje dostawę do punktu obsługi paczek. Nie dziwi więc fakt, że Polska ma drugą najmocniejszą ofertę punktów nadań i odbioru w Europie, zaraz po Niemczech.

- Cieszymy się, że 100-tysięczny punkt europejskiej sieci DHL POP znajduje się właśnie w Polsce. Zwłaszcza, że w naszym kraju ta forma odbioru przesyłek zyskuje coraz większą popularność. Tak mocna sieć jest dużą przewagą i ważnym argumentem w wyborze firmy kurierskiej. Jako ekspert w obsłudze rynku e-commerce, wiemy, czego oczekują nasi klienci i odpowiadamy na ich potrzeby. Nasze kompleksowe rozwiązania zapewniają wygodę, elastyczność i szybkość obsługi przesyłek. Dzisiaj, polscy klienci DHL mogą nadawać i odbierać paczki tak jak chcą - z punktów lub automatów paczkowych albo u kuriera. Zarządzają przesyłką dzięki intuicyjnej aplikacji Mój DHL i nadają paczkę, w mniej niż 3 minuty, poprzez platformę paczking.com. Stawiamy na integrację technologii w procesach. Usługa „Przekieruj”, służąca zarządzaniu przesyłką, system powiadomień oraz track&trace, godzinowe przedziały doręczeń i wiele innych, to przykłady projektów, działań I usprawnień, które rozwijają nasz biznes – komentuje Agnieszka Świerszcz, CEO DHL Parcel Polska.