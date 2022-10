DHL Express i Pointpack rozwijają współpracę

– Rozwijamy nasze usługi w segmencie punktów nadania i odbioru z myślą o komforcie i preferencjach klientów. Widzimy, że możliwość skierowania przesyłki do partnerskiego punktu, np. osiedlowego sklepu czy kiosku, jest dla konsumentów ważnym czynnikiem przy wyborze operatora logistycznego. Stąd rozszerzenie współpracy z naszym partnerem, firmą Pointpack S.A. Dzięki temu rozszerzymy sieć do 3000 punktów, gdzie będą dostępne usługi lotniczego transportu międzynarodowego – komentuje Agnieszka Łukawczyk, dyrektor ds. operacji w DHL Express.

DHL Express i Pointpack razem

Działania wdrożeniowo-operacyjne, we współpracy z poszczególnymi podmiotami koordynuje spółka Pointpack, która buduje rozwiązania IT, integruje sieci handlowe i firmy kurierskie, a także umożliwia kooperantom tworzenie dodatkowych usług, zwiększanie zysku oraz pozyskiwanie nowych klientów, umacniając pozycję ich marek na rynku.

– Obserwujemy znaczną intensyfikację rynku w zakresie rozwoju punktów nadawczo-odbiorczych w różnych sektorach handlowo-usługowych. Intensywny rozwój współpracy z DHL Express to odpowiedź na rosnącą popularność usług kurierskich wśród klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Dla nas istotna pozostaje interoperacyjność, która jest również kluczowa do uzyskania przez sieć handlową wyższej efektywności i przyciągnięcia licznej grupy klientów. Każdy klient, przywiązany do swojego sklepu zyskuje większą pewność, że znajdzie go na liście punktów odbioru w sklepach internetowych czy platformach sprzedażowych. Mocną podstawą dla konsekwentnego rozwijania partnerstw w obszarze rynku KEP jest także rosnący poziom satysfakcji konsumentów, którzy zyskują możliwość wyboru ulubionego przewoźnika kurierskiego – informuje Jacek Dąbrowski, menadżer ds. projektów i rozwoju usług kurierskich Pointpack S.A.

Czym zajmuje się Pointpack

Pointpack S.A. oferuje rozwiązania IT i usługi serwisowe dla branży handlowej oraz kurierskiej w obszarze infrastruktury pierwszej i ostatniej mili logistyki miejskiej. Dostarcza firmom kurierskim niezbędny efekt skali, czyli dostęp do dużej liczby punktów nadawczo-odbiorczych poprzez integrację z licznymi sieciami handlowymi, wykorzystującymi systemy kasowe, kasy fiskalne oraz terminale płatnicze. Spółka integruje też producentów urządzeń nadawczo-odbiorczych. Od 2018 r. na parkiecie rynku NewConnect.