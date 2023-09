DHL Express podnosi ceny usług w Polsce od 1 stycznia 2024 r.

– Globalna sytuacja makroekonomiczna zaczęła się stabilizować, choć nadal pozostaje niepewna. W tych burzliwych czasach zapewniamy stabilne i niezawodne usługi wszystkim naszym klientom na całym świecie – mówi Tomasz Buraś, prezes DHL Express Polska. – Dzięki corocznej korekcie cen możemy nadal inwestować w ulepszone rozwiązania, zwiększać elastyczność naszej sieci i skupiać się na naszej odpowiedzialności za środowisko, aby dostarczać trwałe i zrównoważone rozwiązania logistyczne - dodaje.

DHL Express corocznie dostosowuje ceny, uwzględniając inflację i dynamikę walut, a także koszty administracyjne związane z przepisami i środkami bezpieczeństwa. Organy krajowe i międzynarodowe regularnie aktualizują te przepisy w ponad 220 krajach i terytoriach obsługiwanych przez DHL Express. W zależności od lokalnych warunków, korekty cen będą się różnić w poszczególnych krajach.

DHL – światowy operator logistyczny

DHL jest globalną marką w branży logistycznej. Dywizje DHL oferują portfolio usług, począwszy od krajowych i międzynarodowych przesyłek kurierskich, poprzez spedycję i realizację zamówień e-commerce, międzynarodowy ekspresowy transport drogowy, lotniczy i morski, aż po zarządzanie łańcuchem dostaw dla przemysłu. Grupa zatrudnia ok. 395 tys. pracowników w ponad 220 krajach i terytoriach na całym świecie.

DHL jest częścią Grupy Deutsche Post DHL. W 2022 roku Grupa osiągnęła przychody w wysokości ponad 94 mld euro. Dzięki zrównoważonym praktykom biznesowym oraz zaangażowaniu na rzecz społeczeństwa i środowiska, działalność DPDHL ma pozytywny wpływ na otoczenie. Celem Grupy Deutsche Post DHL jest osiągnięcie zerowej emisyjności do 2050 roku.

DHL Express to jedna z dywizji DHL, która obsługuje ekspresowe międzynarodowe przesyłki lotnicze i należy do globalnej Grupy Deutsche Post DHL. Zapewnia obsługę logistyczną i rozwiązania w zakresie wysyłek

oraz realizacji zamówień ze sklepów internetowych na całym świecie. Dostarcza przesyłki do ponad 220 krajów. W latach 2021, 2022 i 2023 DHL Express został uznany za najlepsze miejsce pracy w Europie w rankingu Great Place to Work.