DHL Express testuje w Warszawie elektryczny rower kurierski

Po zakończeniu fazy testów na terenie Warszawy, rowerowi kurierzy będą obsługiwać specjalnie zaprojektowane trasy o zasięgu do 35 km dziennie.

W 2022 roku DHL Express planuje wprowadzenie do naziemnej floty kilka kolejnych e-rowerów w innych miastach w Polsce.

Elektryfikacja floty, w tym uzupełnienie jej o elektryczny rower kurierski, to jeden z głównych filarów strategii zrównoważonego rozwoju DHL GoGreen.

– Testy zaczęliśmy od biurowej części Mokotowa, a aktualnie rozszerzamy trasy o rejon Miasteczka Wilanów. Z uwagi na lokalizację naszego hubu przeładunkowego i dzienne limity kilometrów, które może pokonać rowerowy kurier, w pierwszej kolejności postawiliśmy na dzielnice znajdujące się w bliskiej odległości od naszej siedziby w okolicy Lotniska Chopina. Po zakończeniu fazy testów, rower elektryczny zostanie w Warszawie i będzie wykorzystywany przez kurierów DHL Express na specjalnie wyznaczonej trasie – komentuje Edwin Osiecki, wiceprezes ds. marketingu i sprzedaży w DHL Express Polska.

Kurier rowerowy, podobnie jak inni pracownicy DHL Express, obsługujący trasy pojazdami dostawczymi, posiada swój rejon i dostarcza paczki w obrębie ustalonego obszaru. Aktualnie firma opracowuje dokładne trasy docelowe, których zasięg nie przekroczy 35 km dziennie. Pracownicy DHL Express mają do dyspozycji model DHL Chariot, którego ładowność wynosi 200 kg, a dozwolona waga całkowita z uwzględnieniem kierowcy i ładunku to 500 kg.

DHL Express po zielonej stronie mocy

Uzupełnienie floty DHL Express o rower elektryczny jest kolejnym krokiem w kierunku realizacji strategii GoGreen na rzecz zrównoważonego rozwoju i osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla do 2050 roku.

Strategia środowiskowa DHL polega na zmniejszeniu zużycia energii i paliw przy jednoczesnym zwiększeniu wykorzystania alternatywnych układów napędowych i zrównoważonych paliw.

Elektryfikacja floty to jeden z głównych filarów strategii GoGreen. W kwietniu br. DHL Express zakupił w Europie 100 w pełni elektrycznych samochodów dostawczych, a do 2030 roku planuje powiększyć swoją europejską flotę o ponad 14 tysięcy takich pojazdów. Firma zamówiła też 12 elektrycznych samolotów towarowych „Alice” firmy Eviation, które zostaną przekazane DHL Express do 2024 roku.