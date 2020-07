DHL i DL Invest Group wybudują centrum logistyczne w Psarach

DHL Supply Chain Polska oraz DL Invest Group zawarły umowę współpracy dotyczącą wspólnej realizacji centrum logistycznego DL Invest Park Psary. Bezpośrednio przy DK-86 w Psarach w woj. śląskim powstaną budynki magazynowe o powierzchni całkowitej przekraczającej 200.000 mkw.

Powierzchnie przeznaczone dla najemców będą indywidualnie projektowane i dostosowywane dla optymalizacji procesów logistycznych i maksymalizacji ich efektywności. Budynki zostaną wyposażone w proekologiczne rozwiązania zgodnie z polityką GoGreen DHL. Wybór lokalizacji nie był przypadkowy, teren inwestycji jest na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, posiada bezkolizyjny dostęp do głównych arterii komunikacyjnych Śląska i dogodną komunikację na południe, wschód i zachód Europy.

Współpraca partnerów będzie oparta na połączeniu globalnych kompetencji logistycznych DHL i deweloperskiego doświadczenia DL Invest Group. Na działce o powierzchni ponad 40 ha powstanie komplementarny logistyczny kampus oferujący profesjonalne usługi logistyczne i optymalizację łańcucha dostaw w A-klasowych, zielonych budynkach dostosowywanych do indywidualnych potrzeb najemców.

DHL deklaruje, że do 2050 roku chce zmniejszyć do zera poziom emisji zanieczyszczeń powstających w następstwie działań logistycznych.

– Liczymy na to, że w realizacji tego ambitnego celu istotną rolę odegrać właśnie nowy projekt, w którym jak w soczewce skupią się wszystkie proekologiczne rozwiązania wdrażane przez DHL – mówi Wirginia Leszczyńska, COO DL Invest Group – To był dla nas jeden z istotnych powodów wyboru partnera, ponieważ sami przykładamy ogromną wagę do zrównoważonego rozwoju. Procesy technologiczne oraz materiały wykorzystywane do tej pory przy realizacji inwestycji w DL Invest Park Psary spełniają najwyższe normy bezpieczeństwa ekologicznego. Kluczowe jest dla nas maksymalne obniżanie kosztów eksploatacyjnych obiektów dzięki stosowaniu nowoczesnych i energooszczędnych rozwiązań. Ocieplane ściany, system odzyskiwania deszczówki i recyklingu wody szarej, ekologiczny system grzewczy, to tylko kilka ze stosowanych przez nas w standardzie rozwiązań. Zwróciliśmy uwagę na to, że deklaracja DHL o zmniejszeniu poziomu emisji zanieczyszczeń oparta jest na solidnych podstawach; zrealizowanych już projektach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, energooszczędnego oświetlenia, specjalnie projektowanych dachów, recyklingu odpadów oraz systemów ekologicznego pakowania przesyłek.

Inwestorem przedsięwzięcia będzie DHL, który jednocześnie będzie merytorycznie odpowiedzialny za logistyczną część inwestycji. DL Invest Group będzie pełnił rolę Partnera Zarządzającego odpowiedzialnego za generalne wykonawstwo i zarządzanie procesem realizacji.