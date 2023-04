DHL inwestuje w zieloną energię. Bez tego biznes nie będzie się kręcił

W innowacyjne, a jednocześnie przyjazne dla środowiska technologie wyposażone zostanie Międzynarodowe Centrum Logistyczne, największa w Polsce jednostka DHL, która powstaje pod Poznaniem.

Klienci stawiają na ekologię

Wśród konsumentów zdecydowanie rośnie świadomość dotycząca wpływu biznesu, w tym branży logistycznej, na środowisko. Według raportu „The DHL Online Shopper Report 2022” w całej Europie aż 58% konsumentów woli poczekać dłużej na bardziej ekologiczną dostawę[1]. Co istotne, wniosek ten stoi sprzeczności z obiegową opinią, że przede wszystkim czas otrzymania przesyłki jest najważniejszym kryterium wyboru dostawcy.

Odpowiadając na potrzeby środowiska oraz klientów głównym celem strategii GoGreen realizowanej przez DHL Parcel jest ograniczenie do zera emisji zanieczyszczeń powstających na skutek operacji logistycznych. Aby go osiągnąć firma podejmuje szereg inicjatyw, m.in. inwestuje w zielony transport, zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw oraz nowoczesne i bezpieczne dla środowiska rozwiązania infrastrukturalne. Tych nie zabraknie również w powstającym pod Poznaniem Międzynarodowym Centrum Logistycznym.

Największa w Polsce jednostka DHL

Międzynarodowe Centrum Logistyczne będzie największą w Polsce jednostką DHL i jedną z największych w Europie. Obiekt będzie miał powierzchnię 32 000 m kw. i będzie wyposażony w wysokowydajny 3-poziomowy sorter. Choć każdego dnia będzie w nim wykonywanych tysiące operacji, DHL zadbał o to, aby było to miejsce przyjazne dla środowiska.

- Kompleksowe podejście do optymalizacji procesów, wpływających na środowisko naturalne jest dla DHL Parcel kluczowe. Nasza idea GoGreen to konkretne działania, które skutecznie wdrażamy zarówno globalnie, jak i na lokalnych rynkach. Jednym z naszych najważniejszych wyzwań jest dążenie do zerowej emisji CO2. Dlatego stale inwestujemy w odnawialne źródła energii. Posiadamy własne farmy fotowoltaiczne, dzięki którym produkujemy zieloną energię słoneczną. Pozyskany w ten sposób prąd zasila nie tylko kurierskie samochody elektryczne, ale także sortownie. Kolejne instalacje fotowoltaiczne będą powstawały przy każdej nowej jednostce, także przy Międzynarodowym Centrum Logistycznym. Już dzisiaj, dzięki zastosowaniu elektrowni słonecznych DHL Parcel oszczędza ponad 330 000 kWh energii w ciągu roku, co oznacza, że blisko 80 t CO2 nie trafia do atmosfery – komentuje Jerzy Staszelis, wiceprezes ds. finansowych i administracji DHL Parcel Polska.

Panele solarne, które już wkrótce pojawią się przy Międzynarodowym Centrum Logistycznym będą miały moc 1 mWp (megawatopiku) w szczycie produkcji. Zaspokoją 1/3 energetycznych potrzeb obiektu. Pozostałą część jednostka będzie czerpała z zakupionej zielonej energii, czyli takiej, do której nie zużywano paliw kopalnych lub ich udział był minimalny. W przyszłości DHL planuje również montaż małej elektrowni wiatrowej.

DHL inwestuje w panele fotowoltaiczne (fot. mat. pras.)

Zielone Międzynarodowe Centrum Logistyczne

Zielono będzie również na dachach Międzynarodowego Centrum Logistycznego. W pokryciu dachowym wykorzystana zostanie roślinność pochłaniająca dwutlenek węgla. Rośliny zredukują także emisję dźwięków z urządzeń umieszczonych na dachu oraz zmniejszą nagrzewanie się wnętrza czy przenikanie zimna. To przyjazne i cieszące się w Europie popularnością rozwiązanie pozytywnie wpływa na akumulację wody deszczowej, dzięki czemu zmniejsza zjawisko osuszania terenów urbanizacyjnych. Woda deszczowa będzie też zbierana i wykorzystywania np. do podlewania roślin. Dodatkowo, w obiekcie zainstalowany zostanie tzw. grey water system, pozwalający ponownie używać wody wykorzystanej przy myciu rąk, np. do spłukiwania toalet.

Jednostka zostanie wyposażona w pompy ciepła do ogrzewania całej powierzchni oraz chłodzenia powierzchni biurowej. Wykorzystana zostanie również automatyka BMS, która pozwala na zarządzanie oświetleniem i klimatyzacją, przy wsparciu analizy zużycia mediów, automatyki pogodowej, wykrywaniu ponadnormatywnych zużyć i awarii. Dodatkowym rozwiązaniem, wykorzystywanym w czasie występowania skrajnie niskich temperatur, będzie system kotłów gazowych. Nie wymaga on budowy sieci gazowej przyłączonej do odległej sieci publicznej, dzięki czemu zmniejsza wpływ na środowisko naturalne. Co ważne, kotły będą mogły pracować na biologiczny olej opałowy, który jest paliwem ekologicznym. Rozwiązaniem wpływającym na obniżenie zużycia energii latem będą szyby z filtrem UV, które zapobiegają nagrzaniu pomieszczeń biurowych, a tym samym minimalizują wykorzystywanie klimatyzacji i zmniejszają zużycie energii.

Wdrożony zostanie też zrównoważony system chłodzenia hali, polegający na wietrzeniu wnętrza wykorzystującego grawitacyjny ruch chłodnego nocnego powietrza, bez użycia klimatyzacji i napędu elektrycznego wentylatorów.

W Międzynarodowym Centrum Logistycznym nie zabraknie również przyjaznych środowisku rozwiązań transportowych. Obiekt wyposażony zostanie w elektryczne ciągniki terminalowe. To pojazdy transportujące przyczepy i kontenery. Nie powodują emisji spalin i przede wszystkim hałasu silników. W MCL będzie również ok. 40 punktów ładowania dla samochodów osobowych, VAN i ciężarowych, oraz po 4 linie wjazdu i wyjazdu z automatyką zarządzania transportem, skracającą czas oczekiwania pojazdu na bramkach, co wpłynie na zmniejszenie ilości hałasu i spalin.



