DHL: Paczki do odbioru w salonikach Kolporter

Saloniki Kolportera są ulokowane w dobrze skomunikowanych miejscach, dzięki czemu klienci mogą do nich dotrzeć bez większych problemów. Można je znaleźć m.in. w centrach miast, w galeriach i pasażach handlowych, na dworcach PKP i PKS. Wszystkie placówki Kolportera mają długie godziny otwarcia. Dzięki temu są wygodnymi punktami odbioru przesyłek.

Ponad 500 saloników Kolportera trafiło do sieci DHL POP (Punkty Obsługi Paczek), których liczba sięgnęła 14 tysięcy. DHL rozwija punkty samodzielnej obsługi paczek w duchu zmian, jakie zachodzą na rynku usług kurierskich w Polsce. W ciągu ostatnich trzech lat udział nadań i odbiorów poza domem (out of home delivery – OOH) w rynku paczek zwiększył się trzykrotnie. Według szacunków Last Mile Experts (Polish CEP Report 2021) obecnie ponad 37 proc. paczek doręczanych jest do punktu obsługi, a niemal 12 proc. z niego nadawanych. Jednocześnie zmniejszył się udział dostaw paczek do domu. Trzy lata temu 77 proc. paczek kurierskich było przewożonych w modelu od drzwi do drzwi. Obecnie jest to 55 proc.

Według badania NPS Punkty Obsługi Paczek notują najwyższy poziom polecenia w branży, który wynosi ponad 76 punktów, mierzonych tym wskaźnikiem.

DHL Parcel w Polsce zapewnia szeroki zakres krajowych i międzynarodowych usług kurierskich. Firma oferuje także rozwiązania logistyczne dla branży e-commerce. DHL Parcel Polska jest częścią Deutsche Post DHL Group, globalnego koncernu działającego w branży przesyłek kurierskich oraz logistyce. DHL działa w ponad 220 krajach i zatrudnia blisko 400 tys. osób na całym świecie. Koncern dostarcza ponad 1,6 mld przesyłek rocznie.

Kolporter jest największym dystrybutorem prasy w Polsce (udział w rynku to około 62%). Oferuje obsługę punktów handlowych i sieci sprzedaży oraz świadczy usługi logistyczne i reklamowe. Spółka jest właścicielem sieci ponad 500 saloników Kolportera, które rocznie odwiedza ok. 50 milionów klientów. Kolporter współpracuje z ponad 1000 wydawnictw prasowych, obsługuje około 21 000 punktów sprzedaży. W jego ofercie znajduje się ponad 5000 tytułów prasy polskiej i zagranicznej, książki i wydawnictwa pozaprasowe, które dostarczane są do ponad 4000 miejscowości na terenie kraju. Rocznie Kolporter dostarcza blisko miliard egzemplarzy gazet i czasopism. Kolporter korzystał już do tej pory z technologii Smart Points, oferując w swoich punktach usługę odbioru oraz nadawania przesyłek od firm kurierskich.

Dzięki poszerzeniu współpracy o obsługę przesyłek DHL, sieć saloników prasowych może korzystać z jednej intuicyjnej aplikacji do obsługi wielu przewoźników, bez konieczności ponoszenia kosztownych inwestycji w sprzęt i wyposażenie. Integracja systemów uspójniła procesy oraz usprawniła i przyspieszyła obsługę przesyłek w punktach własnych Kolportera.