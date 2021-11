DHL Parcel doręczy paczki z Amazon Prime

Amazon Prime to usługa, w której, w ramach opłaty (49 zł na rok lub 10,99 zł miesięcznie) klient otrzymuje szybką i darmową dostawę produktów z logo Prime, pod wskazany adres lub do punktu odbioru, bez minimalnej kwoty zamówienia. Dodatkowo, Prime oferuje także nieograniczony dostęp do Prime Video, który umożliwia dostęp do nagradzanych filmów i seriali telewizyjnych oraz do Prime Gaming z grami i materiałami do pobrania, a także comiesięcznej darmowej subskrypcji kanału Twitch.

- Wejście na polski rynek i mocny rozwój oferty lokalnej w tak krótkim czasie to z pewnością duży krok dla naszego partnera, ale również dla nas. Współpraca Amazona i DHL – światowego lidera dostaw e-commerce - przyniesie wiele korzyści kupującym on-line. Zadbamy o najwyższą jakość usług dostawy, a także pełne dopasowanie do potrzeb klientów – mówi Maciej Magiera – Key Account Department Director DHL Parcel Polska.

Wcześniej w zakres współpracy między Amazon i DHL Parcel wchodziła dostawa kurierem pod wskazany adres, możliwość przekierowania przesyłki, czy zwrotu. Od momentu uruchomienia serwisu amazon.pl klienci Amazona mogą też skorzystać z odbioru w punktach obsługi paczek, które cieszą się coraz większą popularnością wśród osób korzystających z zakupów online. Sieć DHL POP (punkty obsługi paczek) jest największą wśród firm kurierskich w Polsce i liczy sobie już 12 tys. lokalizacji.