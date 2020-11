DHL Parcel rozwija współpracę z AliExpress

Od sierpnia br. DHL Parcel realizuje dla AliExpress dostawy na rynek polski i europejski. Teraz poszerza opcje o usługę DHL Parcel Premium.

Przy zakupie towarów znajdujących się w europejskich magazynach Aliexpress, klienci mogą wybrać doręczenie „door to door” przez kuriera DHL Parcel. Daje to możliwość śledzenia przesyłki, dostęp do narzędzia www.przekieruj.dhlparcel.pl, dzięki któremu mogą zmienić adres dostawy, godzinę doręczenia lub przekierować przesyłkę do jednego z 10 000 Punktów Obsługi Paczek DHL, gdzie na jej odbiór mają 7 dni. -

- Usługa premium daje gwarancję podjęcia pierwszej próby doręczenia następnego dnia po wysłaniu zamówienia przez nadawcę – mówi Elżbieta Gorayska – Mytych, dyrektor ds. sprzedaży i obsługi klienta DHL Parcel.