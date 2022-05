DHL rekrutuje wśród uczestników gry DOTA 2

DOTA 2 to jedna z najpopularniejszych gier online dostępna na platformie gamingowej ESL, z którą DHL łączy wieloletnie partnerstwo. Oferty pracy oraz rekrutacja odbywa się poprzez dedykowaną stronę internetową. Do promocji strony zaangażowano twórcę filmów rozrywkowych do DOTA 2, znanego w środowisku graczy jako SirActionSlacks, który dodatkowo stworzył ofertę pracy na stanowisku asystenta z szansą występu w filmie promocyjnym własnego autorstwa.

Pierwsza odsłona kampanii nastąpiła podczas rozgrywek ESL ONE Stockholm Major 2002. Zawody odbyły się w dniach 12 – 22 maja w stolicy Szwecji.