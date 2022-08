DHL Supply Chain rozpoczął budowę centrum logistycznego dla e-commerce

W czwartek 18 sierpnia przedstawiciele inwestora DHL Supply Chain i lokalnych władz podpisali akt erekcyjny i wmurowali kamień węgielny pod nową inwestycję logistyczną przy ulicy Mosiężnej. W symbolicznej inauguracji budowy DSC E-com Distribution Center wzięli udział przedstawiciele władz Gorzowa Wielkopolskiego, w tym Prezydent Jacek Szymankiewicz oraz lokalni samorządowcy.

DHL Supply Chain oferuje usługi w segmencie e-commerce największym graczom, ale wychodząc naprzeciw oczekiwaniom małych i średnich firm, które realizując coraz większą liczbę zamówień zmuszone są skalować działalność, firma rozwija także swoją europejską sieć EFN.



Obiekt o powierzchni ponad 60.000 mkw., który jest pierwszym etapem planowanego kompleksu o całkowitej powierzchni ponad 110.000 mkw., będzie drugim co do wielkości tego typu budynkiem w Gorzowie Wielkopolskim. Jego budowa ma potrwać do początku 2023 roku. Pracę w najnowszym kompleksie DHL Supply Chain znajdzie kilkaset osób.